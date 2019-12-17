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Happy Birthday
December 17, 2019 at 4:40 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (12/18) to TEESON MEDIA SERVICES President/GM JIM TEESON, KNIX/PHOENIX LOIS LEWIS, WKXW/TRENTON's RAY ROSSI, WLTI/SYRACUSE PD DAVE ALLEN, MARK RIZZO PROMOTIONS' MARK RIZZO, RADIO PROMO’s MICHAEL LIEBERMAN, voiceover guy DAVE DIAMOND, KGOR/OMAHA PD DREW BENTLEY, CRG MEDIA's JOHN CLARK, WSOY/DECATUR, IL PD JEFF DALY, KAZR/DES MOINES PD SEAN ELLIOTT, KHOP/MODESTO PD ANGIE GOOD, VOICEOVERSUNLIMITED's COREY MACRI, WFBC/GREENVILLE's TOM STEELE, WNND/CHICAGO News Dir. SUSAN WIENCEK, KXTC/BROWNWOOD PD DOC PHILLIPS, WSRR/MEMPHIS' WENDI HAYS, WDZH/DETROIT’s JAG, WWCD/COLUMBUS MD TOM BUTLER, WPOI/TAMPA and WPYO/ORLANDO Dir./Branding WILL CALDER, former KFGE/LINCOLN, NE MD HARPER DAVIS, iHEARTMEDIA/QUAD CITIES, IA Market Pres. JEANNE SMITH, WFLC/MIAMI’s DIA RYAN and to WFXE/COLUMBUS, GA’s SHORTY MACK.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (12/19), TINO COCHINO RADIO Dir./Affiliate Relations and KSAS/BOISE Brand Mgr. MIKEY FUENTES, WNFN/NASHVILLE Brand Mgr. and Celebrity Top Ten Countdown host JOE BREEZY, WMGS/WILKES-BARRE PD STAN PHILLIPS, STONER CREEK PRODUCTIONS’ KYLE CANTRELL, KMON/GREAT FALLS, MT PD SCOTT HERSHEY, air personality FAY CARMONA, KGOR/OMAHA’s LUCY CHAPMAN, CUMULUS/TOLEDO DOS DANA DIMODICA, KKGO/LOS ANGELES’ CHRISTINE MARTINDALE, BANDSINTOWN’s KRISTIN YASUDA, BIG LOUD’s PATCH CULBERTSON and former COLD RIVER RECORDS’ TAYLOR ESCHBACH.
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