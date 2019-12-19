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Happy Birthday
December 19, 2019 at 4:39 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (12/20) to ALPHA MEDIA VP/Programming RONNIE STANTON, VALORY MUSIC Pres. GEORGE BRINER, RADIOCRAFTS JOHN GARABEDIAN, ENTERCOM/SPANISH Format Captain and KMVK/DALLAS PD J.D. GONZALEZ, WMUS/MUSKEGON, MI’s MARK DIXON, BMG’s NICK ATTAWAY, KYBG/LAFAYETTE, LA's CHRIS LOGAN, CUMULUS/TOLEDO OM BILL MICHAELS, former KZSN/WICHITA’s RICK REGAN, former KGON/PORTLAND's KEEVIN WAGNER, WBWN/BLOOMINGTON, IL’s RON WEST, former KXSN/SAN DIEGO’s DAVE MASON, WWCT/PEORIA PD NOAH SHERWOOD, WARNER MUSIC NASHVILLE’s JENNA JOHNSON, KALZ-KRZR-A/FRESNO PD GREG NEFT and to WEXP-WCVT/BURLINGTON, VT PD ZEB NORRIS.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/21), PANDORA Co-Founder and former CEO TIM WESTERGREN, RIVIERA/PHOENIX Dir./Operations and KEXX/PHOENIX PD MARC YOUNG, former KVEG/LAS VEGAS PD SHERITA SAULSBERRY, iHEARTMEDIA/MCALLEN-BROWNSVILLE OM BILLY SANTIAGO, WWZD/TUPELO, MS’ MARC ALLEN, UNITED STATIONS’ ANA SALCIDO, KMXB/LAS VEGAS Asst. MD CARLY BROWN, SUMMIT MEDIA EVP/COO DAVID DUBOSE, WLUM/MILWAUKEE’s RYAN MILLER, LOTUS/FRESNO GSM JOHN STERLING, KASE/AUSTIN, TX’s TRACY WALKER, WBEN/PHILADELPHIA PD CHUCK D’AMICO and WARH/ST. LOUIS’ JONAH GRISS-BUSH.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/22), ALL ACCESS Urban/UAC Editor SAM WEAVER, former ENTERCOM/MIAMI VP/Programming ROB MORRIS, KOAI/PHOENIX PD and SEBASTIAN SECRET SAUCE Pres. JOHN SEBASTIAN, WBNS/COLUMBUS Pres./GM DAVE VAN STONE, COX MEDIA GROUP/JACKSONVILLE Market VP DAN LAWRIE, KENZ-KBER-KHTB/SALT LAKE CITY PD RICK VAUGHN, WIVK/KNOXVILLE PD RICH BAILEY, WSTR/ATLANTA’s CHRIS CARTER, TM STUDIOS’ HEATHER JOHNSON, WTHI/TERRE HAUTE, IN PD BARRY KENT, CUMULUS/ATLANTA Market Mgr. GARY LEWIS, CUMULUS MEDIA/NASH NETWORK Dir./Programming and WKDF/NASHVILLE PD JOHN SHOMBY, KCKC/KANSAS CITY PD NATALIE RANDALL, former KZPK/ST. CLOUD PD KRIS VALENTINE and TOWNSQUARE LUBBOCK and ODESSA-MIDLAND Regional OM/Programming DAVE DUNAWAY.
Happy Birthday wishes on MONDAY (12/23) to HUBBARD/SEATTLE VP/Market Mgr. ANN MARIE MULHOLLAND, WKQX/CHICAGO APD/MD JON MANLEY, WROX-A&F/CLARKSDALE, MS VP/GM PAUL WILSON, KOAS/LAS VEGAS APD CONNIE BREEZE, ALLAIRTALENT.COM’s CARMY FERRERI, PHOENIX 51 Pres. DAVID ESTERSON, iHEARTMEDIA's EVP/Country Programming ROD PHILLIPS, KCRW/SANTA MONICA's HARRY SHEARER, AMERICAN BLUES NETWORKS’ STAN DANIELS, PROVIDENT’s RANDY DAVIS, WMEZ/PENSACOLA, FL’s PAUL ELLIS, KXPT/LAS VEGAS PD CHRIS FOXX, former WDRR/AUGUSTA, GA PD STEVE MILLS, WXCO/WAUSAU-STEVENS POINT, WI GM STEVE RESNICK, iHEARTMEDIA/BALTIMORE Dir./Sales KEN ROBERTS, KDRK/SPOKANE PD/MD/Asst. OM JAMIE PATRICK, WRTB/ROCKFORD Brand Mgr. GORDON MAYS, WESTWOOD ONE VP/GM GEORGE KING, iHEARTMEDIA/TAMPA SVP/Sales RUSSELL ROBERTSON and to WDAS/PHILADELPHIA’s ADIMU COLON.
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