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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio December '19 Ratings And Fall '19 Books Today
January 15, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '19 Ratings are out TODAY for SPRINGFIELD, MA; MONTEREY-SALINAS; LITTLE ROCK; GREENVILLE-NEW BERN-JACKSONVILLE; COLUMBIA, SC; DES MOINES; and SPOKANE. Plus, FALL '19 Books for GAINESVILLE-OCALA; HOT SPRINGS, AR; and STOCKTON, CA. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, JANUARY 16th: TOLEDO; COLORADO SPRINGS; MOBILE; WICHITA; MADISON; MELBOURNE; FT. PIERCE-STUART-VERO BEACH; BOISE; FT. WALTON BEACH-DESTIN, FL; LAKELAND-WINTER HAVEN; PENSACOLA; PUEBLO; TOPEKA, KS; SALINA-MANHATTAN, KS; and TWIN FALLS, ID.
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