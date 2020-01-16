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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio December '19 Ratings And Fall '19 Books Today
January 16, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '19 Ratings are out TODAY for TOLEDO; COLORADO SPRINGS; MOBILE; WICHITA; and MADISON. Plus, FALL '19 Books for MELBOURNE; FT. PIERCE-STUART-VERO BEACH; BOISE; FT. WALTON BEACH-DESTIN, FL; LAKELAND-WINTER HAVEN; PENSACOLA; PUEBLO; TOPEKA, KS; SALINA-MANHATTAN, KS; and TWIN FALLS, ID. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY, JANUARY 17th: CHATTANOOGA; HUNTSVILLE; ATLANTIC CITY-CAPE MAY, NJ; AUGUSTA, GA; FT. WAYNE, IN; LEXINGTON-FAYETTE, LA; MUNCIE-MARION, IN; ROANOKE-LYNCHBURG, VA; SUSSEX, NJ; TRENTON, NJ; WORCHESTER, MA; and FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL.
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