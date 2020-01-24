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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio Holiday PPMs & Fall '19 Books Today
January 24, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs are out TODAY for PORTLAND, OR; CHARLOTTE; PITTSBURGH; SACRAMENTO; CINCINNATI; CLEVELAND; SALT LAKE CITY; SAN ANTONIO; LAS VEGAS; KANSAS CITY; COLUMBUS, OH; and ORLANDO. Plus, FALL '19 Books for ANCHORAGE, AK; BINGHAMTON, NY; BOWLING GREEN, KY; CHARLESTON, WV, ERIE, PA; EUGENE-SPRINGFIELD, OR; EVANSVILLE, IN; HUNTINGTON-ASHLAND, WV; MACON, GA; MORGANTOWN-CLARKS-FAIRMONT, WV, ROCKFORD, IL; TALLAHASSEE, FL; VALDOSTA, GA; and WAUSAU-STEVENS POINT, WI. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY, JANUARY 27th: HOLIDAY '19 MONTHLY PPMs for AUSTIN; MILWAUKEE; INDIANAPOLIS; PROVIDENCE; RALEIGH-DURHAM; NORFOLK; NASHVILLE; GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT; JACKSONVILLE; WEST PALM BEACH; MEMPHIS; and HARTFORD. Plus, FALL '19 Books for AMARILLO, TX; BRYAN COLLEGE STATION, TX; CAPE COD, MA; COLUMBUS, GA; FREDERICK, MD; LUBBOCK, TX, ODESSA-MIDLAND, TX; REDDING, CA; SHEBOYGAN, WI; TERRE HAUTE, IN; TRAVERSE CITY, MI; TRI-CITIES, WA; and WACO, TX.
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