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Final Round Of Performers Added To 62nd Annual Grammy Awards Lineup
January 24, 2020 at 6:38 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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THE RECORDING ACADEMY has confirmed the final slate of performers for the 62nd Annual GRAMMY AWARDS. Previously announced GARY CLARK JR., will be joined by THE ROOTS to perform CLARK's GRAMMY-nominated song "This Land." PRESERVATION HALL JAZZ BAND and TROMBONE SHORTY will unite to honor those we have lost this year in a "In Memoriam" piece. And, SHEILA E. will take the stage with USHER for a GRAMMY Salute to PRINCE.
The artists added today join previously announced performers AEROSMITH, JOSHUA BELL, BTS, CAMILA CABELLO, BRANDI CARLILE, COMMON, MISTY COPELAND, BILLY RAY CYRUS, DIPLO, BILLIE EILISH, KIRK FRANKLIN, ARIANA GRANDE, H.E.R., JONAS BROTHERS, DJ KHALED, LANG LANG, CYNDI LAUPER, JOHN LEGEND, LIL NAS X, LIZZO, DEMI LOVATO, MEEK MILL, BEN PLATT, BONNIE RAITT, MASON RAMSEY, RODDY RICCH, ROSALÍA, RUN-D.M.C., BLAKE SHELTON, GWEN STEFANI, THE WAR AND TREATY, TANYA TUCKER, TYLER, THE CREATOR, CHARLIE WILSON and YG.
This year's presenters include COMMON, AVA DUVERNAY, CYNTHIA ERIVO, JIM GAFFIGAN, DUA LIPA, TREVOR NOAH, SHARON AND OZZY OSBOURNE, BILLY PORTER, BEBE REXHA, SMOKEY ROBINSON, SHANIA TWAIN, KEITH URBAN and STEVIE WONDER.
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