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TopLine By Futuri Presents Nielsen Audio Fall '19 Books Today
January 29, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO FALL '19 Books are out TODAY for ABILENE, TX; BILLINGS, MT; COLUMBIA, MO; EAU CLAIRE, WI; GRAND ISLAND-KEARNEY, ND; GRAND JUNCTION, CO; JOPLIN, MO; LA CROSSE, WI; MONROE, LA; PANAMA CITY, FL; PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH; ROCHESTER, MN; and WHEELING, WV. Find the 12+ ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, JANUARY 30th: BISMARCK, ND; HARRISONBURG, VA; JACKSON, TN; RAPID CITY, SD; SAN ANGELO, TX; SIOUX CITY, IA; SIOUX FALLS, SD; and WICHITA FALLS, TX.
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