Josh Groban Is 39 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (2/27) to MAX MEDIA/DENVER VP/Programming & Operations RICK THOMAS, CUMULUS/ALBUQUERQUE OM KRIS ABRAMS, C3’s BILL CARROLL, consultant J.J. JORDAN, WTOP/WASHINGTON D.C.'s IRA MELLMAN, former WRIT/MILWAUKEE APD DAVE MURPHY, TOWNSQUARE MEDIA Reg. OM DONOVAN SHORT, SHOW DOG/UNIVERSAL MUSIC-NASHVILLE's P.J. OLSEN, METRO/SAN FRANCISCO News Dir. JOE MCCONNELL, former KMAG-KKBD/ FORT SMITH, AR. PD STEVE KNOLL, RODEOWAVES ENT.'s ERIC BEGGS, ASPEN AUDIO IMAGING's JIM WALTON, TROY RESEARCH's KAREN YOUNG, WYAY/ATLANTA's MICHAEL GRAHAM, WQMX/AKRON APD SARAH KAY and to WNGC/ATHENS, GA’s MACIE BANKS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (2/28), ALL ACCESS’ ROY TRAKIN, 615 LEVERAGE + STRATEGY’s JOHN ZARLING, WBLS/NEW YORK PD SKIP DILLARD, HUBBARD/WEST PALM BEACH OM and WEAT-WIRK/WEST PALM BEACH Brand Content Director BRUCE LOGAN, RCA’s JESSIE MALDONADO, C 40 MUSIC Pres. CHUCK FIELD, Z-ENTERTAINMENT and AZOFFMUSIC MANAGEMENT’s STEVE ZAP, FOUR RIVERS/PHILADELPHIA GM DAVID BAKER, GMI MEDIA’s JANIE CASEY, former WIAD/WASHINGTON D.C.’s ALBIE DEE, former KTWV/LOS ANGELES VP/Programming PAUL GOLDSTEIN, KMLE/PHOENIX MD ANDREA BURTSCHER, iHEARTMEDIA/SALT LAKE CITY Chief Engineer MIKE HURD, LIBOW UNLIMITED’s JUDY LIBOW, RYAN MILL VOICE OVER's RYAN MILL, iHEARTMEDIA/BISMARCK, ND OM TODD MITCHELL, WSTW/WILMINGTON, DE PD MIKE ROSSI, former KAJM-KNRJ/PHOENIX's RUBEN S., CURRENT CLASSIC PRODUCTIONS' JIM VILLANUEVA, WIFC/WAUSAU’s DAVE KALLAWAY, WMFQ/GAINESVILLE’s JENN RYAN, former iHEARTMEDIA/PITTSBURGH’s GREGG HENSON and WLHK/INDIANAPOLIS’ MINDY WINKLER.

