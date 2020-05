Gal Gadot Is 35 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (4/30) to LAWMAN PROMOTION Pres./CEO GREG LAWLEY, SAMARI ENTERTAINMENT's STEVE AMARI, former CAPITOL Sr. Dir./Promotions KIM HALVERSON, WLUS/OXFORD, NC Sr. VP/GM JERRY BROWN, KLTD/TEMPLE, TX PD JAMIE GARRETT, NUCORP ENTERTAINMENT’s CHUCK RHODES, SALEM/PHILADELPHIA Chief Engineer RENE TETRO, SOUND COMMUNICATIONS/OLEAN, NY Market Mgr. J.T. DANIELS, former WSNX/GRAND RAPIDS PD ALY PRESSER, MIDWEST COMMUNICATIONS/DULUTH OM JOHN ST. JOHN, former WUBT/BIRMINGHAM PD PHILLIP DAVID MARCH, WRMR/WILMINGTON NC’s RANDY SLACK, former KWJJ/PORTLAND APD TONI MARIE and to WJBC-A/BLOOMINGTON-NORMAL, IL’s SCOTT MILLER.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (5/1), WARNER RECORDS SVP/Revenue & Commercial Accounts MIKE SHERWOOD, UMG NASHVILLE VP/Promotion & Radio Marketing CHRIS SCHULER, RCA RECORDS' PAM KAYE, PRIMARY WAVE ENTERTAINMENT’s KEN LANE, WLLD/TAMPA APD/MD CHRISTINE “BREWSTAAA” PETERS, KOZZ/RENO’s JON BALLARD, WFXC/RALEIGH APD/MD JODI BERRY, consultant ROGER BRACE, KODS-KZTQ/RENO PD MIKE BUSHEY, FAST CONSULTING’s FAST EDDIE COYLE, consultant TONY GRAY, KZZU/SPOKANE’s KEN HOPKINS, WYM MEDIA MANAGEMENT's LIZ LAUD, WEIB/SPRINGFIELD, MA PD VIN LEWIS, ENTERCOM/SEATTLE Chief Engineer TOM MCGINLEY, WHOG/DAYTONA PD FRANK SCOTT, STEELE IMAGING's DAVE STEELE, WXMG/COLUMBUS PD WARREN STEVENS, KQDI/GREAT FALLS' TAMMIE TOREN, WNBP-A/BOSTON Co-Owner PETE FALCONI, former KSWD/LOS ANGELES’ GINA GRAD, WKQX/CHICAGO’s NICCI NUNEZ, WXTB/TAMPA PD AJ MALONE and KUZZ/BAKERSFIELD’s GEOFF EMERY.

