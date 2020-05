Erin Andrews Is 42 (Photo: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (5/4) to industry vet DAVE “THE DUKE” SHOLIN, KQBT/HOUSTON PD and iHEARTMEDIA Urban Brand Coordinator MICHAEL SAUNDERS, POLLACK MEDIA VP/Operations TARA FORTUNATO, BIG MACHINE's RICK BARKER, KREATIVE VOICEWORKS’ BILL SHAKESPEARE, PREMIERE NETWORKS' VP BILL CAHILL, WFNQ/MANCHESTER, NH GM PAUL KELLEY, AMPLIFY MUSIC’s WILLIAM MARION, KDRB/DES MOINES OM/PD JOHN MCKEIGHAN, KSME/FORT COLLINS PD BIG ROB, RADIO MANKATO & SUBARCTIC MEDIA/MANKATO OM RAY MICHAELS, eMIX SOUNDS' EDDIE MIX, JOHN STEVENS COMMUNICATIONS' JOHN STEVENS, WEDG/BUFFALO's SHREDD, former WZJZ/FT. MYERS APD RANDI BACHMAN, KDWB/MINNEAPOLIS APD/MD ZACH DILLON, SAGA/MILWAUKEE VP ANNMARIE TOPEL, WEZI/JAACKSONVILLE’s ALI MAC, WRTB/ROCKFORD PD STEVE SUMMERS, WDAE/TAMPA PD JOHN MAMOLA, KCYE/LAS VEGAS PD SHAWN STEVENS and to KQTC/SAN ANGELO PD RAFFY CONTIGO.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (5/5), COLUMBIA SVP/Adult PETE COSENZA, HUBBARD SVP/Programming GREG STRASSELL, DEF JAM SVP/Urban NATINA NAMINE, EASON ENTERTAINMENT’s ANN EASON-LUMBY, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming and WKQI/DETROIT PD TONY TRAVATTO, ADVANCED MEDIA PARTNERS/PEORIA, IL OM SCOTT HECATHORN, WIP-A/PHILADELPHIA Chief Eng. DWAYNE BOLT, SALEM/DALLAS Prod. Dir. BOB BELT, WLIF/BALTIMORE PD GREG CARPENTER, WDCG/RALEIGH’s DANNY MEYERS, talk host RICK MINYARD, BACKSTAGE OL.COM’s DAVE MORALES, ADELANTO/EASTERN WASHINGTON OM ROBBIE RAMIREZ, WESTWOOD ONE’s TONY SCOTT, WHTT/BUFFALO PD JOE SIRAGUSA, ONE REEL/BUMBERSHOOT Dir./Public Relations JOHN KOHL, RADIO ONE Sr. Dir./Digital Content DARNELLA DUNHAM and iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA Digital PD MATT MICHAELS.

