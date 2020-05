Mike Myers Is 57 Monday (Photo: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (5/22) to RCS' MARK BOLKE, MOORE MONEY's BOB MOORE, retired WJBR/WILMINGTON’s MICHAEL WAITE, former WDZH/DETROIT PD/MD IAN “SLACKER” RICHARDS, former WIAD/WASHINGTON D.C. PD CHRIS ROTH, WZPL/INDIANAPOLIS MD NIKKI REED, WFHN/FAIRHAVEN, MA APD CHRISTINE FOX, KMPS/SEATTLE News Dir. STEPHEN KILBREATH, HSK PRODUCTIONS' HAL KNAPP, KXLY/SPOKANE MD MARIE MCCALLISTER, SIRIUS Jazz consultant STEVE WILLIAMS, WAYZ/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG, MD TORI ANDERSON and to WTMP/TAMPA’s MIKE MARLOWE.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (5/23), PROMOSUITE's CJ KNOWLES, AMPLIFY VP/Adult Formats Northeast CHUCK OLINER, BIG PICTURE ENTERTAINMENT's MICHAEL POWERS, CRB/NASHVILLE’s ED SALAMON, BILLBOARD’s JIM ASKER, WCEN/SAGINAW’s JIM BIGGINS, SIRIUS-XM's RICHARD BLADE, WLBW/SALISBURY’s J.T. CRUISE, promotion vet JOE HECHT, BOB BROWN MANAGEMENT’s BOB BROWN, ENTERCOM/CLEVELAND VP/Programming DAVE POPOVICH, former WRTS/ERIE PD DAN EDWARDS, DP RADIO NETWORKS' BO REYNOLDS, KSCF/SAN DIEGO's MIKE O’BRIAN, KMEL/SAN FRANCISCO's DJ KNUCKLES, industry vet JOEL NEWMAN and WFEZ/MIAMI's ELLEN JAFFE.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (5/24), BBR MUSIC GROUP SVP/Promotion CARSON JAMES, THE DANA CORTEZ SHOW’s DANA CORTEZ, KKCW-KLTH/PORTLAND PD MICHAEL LA CROSSE, former KHTN-KUBB/MODESTO-MERCED OM/PD RENE ROBERTS, KSTN/STOCKTON's JOHNNY MILFORD, CFUL-CIQX/CALGARY OM MURRAY BROOKSHAW, BAGELS AND BROADWAY host VALERIE SMALDONE, consultant BERRY JAMES, JJ DULING INTERNATIONAL’s JJ DULING, WPAP-A and KLIF-A/DALLAS PD KEVIN GRAHAM, WEST VIRGINIA RADIO/CHARLESTON OM RICK JOHNSON, GENESIS COMMUNICATIONS VP/Programming TOM PALEVEDA, WMPS/MEMPHIS VP/GM LONNIE TREADAWAY, WOZZ/APPLETON, WI's JENN TAYLOR, KALL/SALT LAKE CITY PD BILL RILEY, consultant FRANK ABSHER, former WEBG/CHICAGO APD EMILY BERMANN, WRAL/RALEIGH’s DOUG MILLER, CUMULUS/COLUMBIA, SC VP/Market Mgr. RICK PRUSATOR and WFMS/INDIANAPOLIS MD ISAAC “BROOKS” WENZEL.

Happy Birthday wishes on MEMORIAL DAY, MONDAY (5/25) to ENTERCOM SVP/Programming and Head Of Music Initiatives MICHAEL MARTIN, KSFM/SACRAMENTO PD MICHAEL BUHRMAN, iHEARTMEDIA/AUGUSTA, GA SVP/Programming TIM “MINNESOTA FATTZ” SNELL, TOWNSQUARE/NORTHWEST SVP KEVIN GODWIN, GET PROMO's GLENN AURE, TRAVIS TELEVISION/NASHVILLE's MELISSA CARR, KQFC/BOISE PD LISA ADAMS, KNHC/SEATTLE PD JON MCDANIEL, LOYAL EARS Pres. JIMMY RISK, ROADRUNNER's RIC AUSTIN, free agent JAIME GUZMAN, KMJK/KANSAS CITY PD JEROLD JACKSON, WHOG/DAYTONA APD/MD GARY MEADE, former KZIA/CEDAR RAPIDS PD GREG RUNYON, KWXD/PITTSBURG, KS' STEVE SCOTT, ADRENALINE MUSIC's BOB DIVNEY, WMEX/PORTSMOUTH-DOVER's WALT PINTO, KHLR/LITTLE ROCK’s SHAWN REED, KSD/ST. LOUIS’ DUSTY, CUMULUS/FRESNO VP/Market Mgr. PATTY HIXSON and to RAB’s GEORGIA BEASLEY.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (5/26), ALL ACCESS' NICK WAGNER, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming THEA MITCHEM, iHEARTMEDIA/Pacific Northwest SVPP and KKRZ-KXJM/PORTLAND PD TIM HERBSTER, MEGATRAX’ DEBRA GROBMAN, WAWC/WARSAW, IN’s DAVE MICHAELS, BMG’s ANTHONY IOVINO, KXOJ INC./WATERTOWN, NY owner DAVID STEPHENS, SALEM/LOS ANGELES’ ROB ISMAEL, KPTE/DURANGO APD JAY KELLEY, VOA’s LARRY LONDON, POWERSOUND PRODUCTIONS’ RAZOR MIKEY, CSR MEDIA Pres. CHRIS REED, KFOG/SAN FRANCISCO Creative Services Dir. JEFF SCHMIDT, KKBQ/HOUSTON APD/MD CHRISTI BROOKS, WYMG-WABZ/SPRINGFIELD, IL PD JANE COCHRAN, KYXY/SAN DIEGO’s SHERRY KNIGHT, KIOI/SAN FRANCISCO’s SANDY STEC, WPEN/PHILADELPHIA APD ERIC CAMILLE and WMSX/BUFFALO’s JOE CHILLE.

