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Triton Digital Releases April 13-May 10 U.S. Podcast Rankings
June 5, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released its charts of podcast listening in the U.S by average weekly downloads and average weekly users for the month of APRIL 13th through MAY 10th. The reports measure several of the larger podcast producers but not all, including only "participating entities that opt-in for measurement," with some prominent shows like THE JOE ROGAN EXPERIENCE and producers like PRX, ESPN, and others missing.
The Top 20 Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (4)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (3)
- FRESH AIR, NPR (7)
- PLANET MONEY, NPR (5)
- NPR POLITICS, NPR (6)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (9)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (8)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (10)
- HOW I BUILT THIS, NPR (15)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (12)
- HIDDEN BRAIN, NPR (11)
- TED RADIO HOUR, NPR (13)
- OFFICE LADIES, STITCHER (14)
- THE DAN BONGINO SHOW, WESTWOOD ONE (17)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (18)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, WBEZ/CHICAGO/NPR (16)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13 (21)
- THE RACHEL MADDOW SHOW, NBC NEWS (19)
The first report's Top 20 Podcasts by Average Weekly Users:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (3)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (4)
- FRESH AIR, NPR (6)
- PLANET MONEY, NPR (5)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (7)
- OFFICE LADIES, STITCHER (10)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, NPR (8)
- NPR POLITICS, NPR (9)
- HIDDEN BRAIN, NPR (11)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (12)
- UNLOCKING US WITH BRENÉ BROWN, RADIO.COM/CADENCE13 (13)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (14)
- TED RADIO HOUR, NPR (15)
- HOW I BUILT THIS, NPR (19)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (16)
- CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND, STITCHER (17)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (18)
- CORONAVIRUS DAILY, NPR (20)
- SHORT WAVE, NPR (--)
Top 10 Networks by Average Weekly Downloads:
- NPR (last month: #1)
- RADIO.COM/CADENCE13 (2)
- STITCHER (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (--)
- NBC NEWS (6)
- FOX NEWS PODCASTS (7)
- BONNEVILLE (9)
- BEASLEY MEDIA GROUP (8)
And Top 10 Networks by Average Weekly Users:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (3)
- RADIO.COM/CADENCE13 (2)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (--)
- NBC NEWS (6)
- FOX NEWS PODCASTS (7)
- BONNEVILLE (--)
- CBC/RADIO-CANADA (8)
See the entire charts by clicking here.
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