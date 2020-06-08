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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio May '20 PPMs Released Today
June 8, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM MAY '20 MONTHLY results arrive TODAY for NEW YORK; LOS ANGELES; CHICAGO; SAN FRANCISCO; DALLAS; HOUSTON; PHILADELPHIA; ATLANTA; NASSAU-SUFFOLK; RIVERSIDE-SAN BERNARDINO; SAN JOSE; and MIDDLESEX-SOMERSET-UNION. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming TUESDAY, JUNE 9th: WASHINGTON, DC; BOSTON; DETROIT; MIAMI; SEATTLE; PHOENIX; SAN DIEGO; MINNEAPOLIS; TAMPA; ST. LOUIS; DENVER; and BALTIMORE.
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