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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio May '20 PPMs Released Today
June 10, 2020 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM MAY '20 MONTHLY results arrive TODAY for PORTLAND, OR; CHARLOTTE; PITTSBURGH; SACRAMENTO; CINCINNATI; CLEVELAND; SALT LAKE CITY; SAN ANTONIO; LAS VEGAS; KANSAS CITY; COLUMBUS, OH; and ORLANDO. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, JUNE 11th: AUSTIN; MILWAUKEE; INDIANAPOLIS; PROVIDENCE; RALEIGH-DURHAM; NORFOLK; NASHVILLE; GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT; JACKSONVILLE; WEST PALM BEACH; MEMPHIS; and HARTFORD.
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