ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/21) to BIG MACHINE LABEL GROUP SVP/Promotion JON BORRIS, WEND & WKKT/CHARLOTTE PD CHUCK “DZL” THOMPSON, LOFTON CREEK’s BARBARA KELLY, WKQX/CHICAGO's TIM VIRGIN, KAKT/MEDFORD's BRIAN BISHOP, WEZL-WXLY/CHARLESTON, SC PD BRIAN CLEARY, SERVING UP SOUL's ERIN DEVEAUX, WLBW/OCEAN CITY-SALISBURY’s JACK DA WACK, LEAH BRANDON PRODUCTIONS and WERC-A/BIRMINGHAM's LEAH BRANDON, COMPASS MEDIA CFO HIRAM LAZAR, WFLZ/TAMPA APD NICK WIZE and to DIMES MEDIA/SAN LUIS OBISPO’s MATTHEW “DOUGHBOY” FLORENCE.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/22), UNION ENTERTAINMENT GROUP's DAVE LONCAO, WARNER RECORDS VP/Promotion LINDA WALSH, UNIV. OF FLORIDA/GAINESVILLE Dir./Programming ROB HARDER, TOWNSQUARE/MIDLAND-ODESSA, TX Dir./Content ROBB ROSE, KKGO/LOS ANGELES' LAURIE ALLEN, KYRK/CORPUS CHRISTI PD LOGAN, WKKV/MILWAUKEE PD REGGIE BROWN, WYSS/SAULT STE. MARIE’s SCOTT COOK, consultant LARRY DANIELS, former ABC RADIO NETWORKS/DALLAS' JO INTERRANTE, KAMIKAZE RECORDS Pres. KURTIS KATO, WYRK/BUFFALO Brand Mgr. WENDY LYNN, MCA NASHVILLE's DONNA PASSUNTINO, ASCAP’s JASON SILBERMAN, WZEW/MOBILE MD LEE ANN WATERS, former WWHT/SYRACUSE PD “KOBE” FARGO, WDST/POUGHKEEPSIE APD CHRISTINE MARTINEZ, LUNCH MONEY, LLC's IRA “TONY THE TIGER' WOLF, CARVED RECORDS' ANDREW GOVATSOS, TASTE OF COUNTRY NIGHTS' SAM ALEX, SIRIUS-XM’s JUSTIN KADE, KZZP-KMXP/PHOENIX APD/MD RAMEEN MADANI, WXCY/WILMINGTON, DE MD JEFF HUNT, WQMX/AKRON PD KEN STEEL, BBR MUSIC GROUP Dir./Publicity MEG RYAN and KUDL/SACRAMENTO APD/MD ORPHAN ANDREW.

