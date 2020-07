Martina McBride Is 54 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/29) to EPIC SVP/Rhythm Promotion DONTAY THOMPSON, S-CURVE Sr. Dir./National Promotion RONNY GUTFREUND, SILVERFISH MEDIA Pres. PATRICK THOMAS, consultant GARY BALABAN, iHEARTMEDIA/CHARLESTON, SC OM STEVE BURKE, WZEB/OCEAN CITY-SALISBURY PD BILL BAKER, former WODS/BOSTON's CORINNE KIMBALL, WSJO/ATLANTIC CITY's CHRISTOPHER KNIGHT, STRATEGIC MEDIA RESEARCH’s CHRIS MELTON, PHOENIX MUSIC GROUP's BRAD PATRICK, TUNEIN's KEVIN STRALEY, former CUMULUS VP/Programming Communications & Special Projects AARON ROBERTS, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s KRISTIE MCINTYRE, KCSN/LOS ANGELES MD ANDY CHANLEY, WFOX/BRIDGEPORT, CT PD KEVIN BEGLEY and to WXTU/PHILADELPHIA’s NICOLE MICHALIK.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (7/30), SOUNDMIND's KRAIG KITCHIN, EMMIS RADIO Pres. RICK CUMMINGS, ATLANTIC SVP Pop & Crossover JOHN MCMANN, GEFFEN EVP/GM LEE L'HEUREUX, BI COASTAL MEDIA/EUGENE, OR OM and KFLY PD VALERIE STEELE, KSFI/SALT LAKE CITY's RUSTY KEYES, former KOST/LOS ANGELES’ MARK WALLENGREN, former WAPE-WFYV/JACKSONVILLE GSM JODI BONANNO, KKNU/EUGENE PD JIM DAVIS, KPTL/DES MOINES MD STEVE JORDAN, COLEMAN INSIGHTS’ SAM MILKMAN, KOZT/FT. BRAGG, CA’s DRED SCOTT, WARNER MUSIC NASHVILLE’s RICK YOUNG, KWFB/WICHITA FALLS, TX 's TED STRIKER, WARNER MUSIC NASHVILLE’S W.A.R’s TOM MARTENS, CBS NEWS’ PETER KING, KQSC/COLORADO SPRINGS MD CARLY EVANS and KKJG/SAN LUIS OBISPO APD ROSE ORTEGA.

