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Happy Birthday
August 5, 2020 at 2:30 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (8/5) to WHTZ/NEW YORK and syndicated morning host ELVIS DURAN, CUMULUS VP/Sports Play-By-Play Programming and KGO-A and KSFO-A/SAN FRANCISCO OM/PD LEE HAMMER, iHEARTMEDIA/INDIANAPOLIS SVPP and WFBQ-WOLT PD MIKE KILLABREW, WZFG/FARGO's PAUL BOUGIE, KFDI/WICHITA's TONY BRUESKI, KSFI/SALT LAKE CITY MD BRIAN DEGEUS, KPTK-A/SEATTLE's BRIAN GOLDMAN, KKSS/ALBUQUERQUE's GINA LEE FUENTEZ, METRO/NASHVILLE OM JOHN HALL, LM COMMUNICATIONS/LEXINGTON Group GM/Market Mgr. JAMES MACFARLANE, ROADRUNNER RECORDS' KATHIE MERRITT, SURFNOISE' BILLY SURF, BEASLEY MEDIA/WILMINGTON, DE VP/Market Mgr. AJ LURIE, VCMG LIVE VP/COO MATT GOLDAPPER, VIPOLOGY CEO CHRIS PEASLEE, WORC/WORCESTER, MA OM and WWFX PD CHUCK PERKS, KOOL/PHOENIX’s NIKO PETROU and to KVOO/TULSA MD AMBER GLAZE.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (8/6), syndicated host TOM KENT, KLIF-A/DALLAS’ DAVE WILLIAMS, WXXL-WMGF/ORLANDO APD/MD JANA SUTTER, former KSTP/MINNEAPOLIS OM/PD LEIGHTON PECK, WRFF/PHILADELPHIA PD AMBER MILLER BOUCHARD, WSIX/NASHVILLE's AMY PAIGE, WCVQ/CLARKSVILLE, TN OM/PD SCOTT CHASE, WFUS/TAMPA's SCOTTY DAVIS, former WKNZ/HARRINGTON, DE APD JR GONZALEZ, WCPZ-WMJK/CLEVELAND OM RANDY HUGG, MERCURY/NASHVILLE’s DAMON MOBERLY, WOLL/WEST PALM BEACH APD KEN PAYNE, CONCORD RECORDS' MATT ULANOFF, KOAI/PHOENIX MD LU VALENTINO, INTERSCOPE’s JENNIFER ZELLER, artist and syndicated host FATMAN SCOOP, WSIX/NASHVILLE’s WAYNE “BIG D" DANIELSON, KUCD/HONOLULU’s HUDSON HOTT, KMGA/ALBUQUERQUE PD BRYAN SIMMONS, WQPO/HARRISBURG, VA’s KATE MARTIN, SONY MUSIC NASHVILLE’s JAIME MARCONETTE, former KCIX/BOISE Brand Mgr. JEFF CONNELL and ROTATION RECORDS’ MIKE BACON.
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