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Nominees For '54th Annual CMA Awards' Revealed
September 1, 2020 at 6:28 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Nominees for the "54th Annual CMA Awards" were revealed this morning (9/1). LUKE COMBS and CARLY PEARCE kicked off the announcements live from the GRAND OLE OPRY HOUSE on ABC-TV's "Good Morning AMERICA," and INGRID ANDRESS and GABBY BARRETT wrapped things up on CMA’s YOUTUBE and FACEBOOK pages.
The show will air Wednesday, November 11th on ABC-TV. See all nominees below:
Entertainer Of The Year
- ERIC CHURCH
- LUKE COMBS
- MIRANDA LAMBERT
- CARRIE UNDERWOOD
- KEITH URBAN
Female Vocalist Of The Year
- MIRANDA LAMBERT
- ASHLEY MCBRYDE
- MAREN MORRIS
- KACEY MUSGRAVES
- CARRIE UNDERWOOD
Male Vocalist Of The Year
• ERIC CHURCH
• LUKE COMBS
• THOMAS RHETT
• CHRIS STAPLETON
• KEITH URBAN
Vocal Duo Of The Year
• BROOKS & DUNN
• BROTHERS OSBORNE
• DAN + SHAY
• FLORIDA GEORGIA LINE
• MADDIE & TAE
Vocal Group Of The Year
• LADY A
• LITTLE BIG TOWN
• MIDLAND
• OLD DOMINION
• RASCAL FLATTS
New Artist Of The Year
• JIMMIE ALLEN
• INGRID ANDRESS
• GABBY BARRETT
• CARLY PEARCE
• MORGAN WALLEN
Album Of The Year (Award Goes To Artist And Producer(s))
• "Heartache Medication"– JON PARDI
Producers: BART BUTLER, RYAN GORE, JON PARDI
• "Never Will" – ASHLEY MCBRYDE
Producers: JAY JOYCE, JOHN PEETS
• "Old Dominion"– OLD DOMINION
Producers: SHANE MCANALLY, OLD DOMINION
• "What You See Is What You Get"– LUKE COMBS
Producer: SCOTT MOFFATT
• "Wildcard" – MIRANDA LAMBERT
Producer: JAY JOYCE
Single Of The Year (Award Goes To Artist(s), Producer(s), And Mix Engineer)
• “10,000 Hours” – DAN + SHAY (with JUSTIN BIEBER)
Producer: DAN SMYERS
Mix Engineer: JEFF JULIANO
• “Beer Never Broke My Heart” – LUKE COMBS
Producer: SCOTT MOFFATT
Mix Engineer: JIM COOLEY
• “Bluebird” – MIRANDA LAMBERT
Producer: JAY JOYCE
Mix Engineers: JASON HALL, JAY JOYCE
• “The Bones” – MAREN MORRIS
Producer: GREG KURSTIN
Mix Engineer: GREG KURSTIN
• “I Hope” – GABBY BARRETT
Producers: ROSS COPPERMAN, ZACH KALE
Mix Engineer: BUCKLEY MILLER
Song Of The Year (Award Goes To Songwriters)
• “Bluebird” Songwriters: LUKE DICK, NATALIE HEMBY, MIRANDA LAMBERT
• “The Bones” Songwriters: MAREN MORRIS, JIMMY ROBBINS, LAURA VELTZ
• “Even Though I'm Leaving” Songwriters: LUKE COMBS, WYATT B. DURRETTE III, RAY FULCHER
• “I Hope You're Happy Now” Songwriters: LUKE COMBS, RANDY MONTANA, CARLY PEARCE, JONATHAN SINGLETON
• “More Hearts Than Mine” Songwriters: INGRID ANDRESS, SAM ELLIS, DERRICK SOUTHERLAND
Musical Event Of The Year (Award Goes To Artists And Producer(s))
• “10,000 Hours” – DAN + SHAY (with JUSTIN BIEBER), Producer: DAN SMYERS
• “Be A Light” – THOMAS RHETT featuring REBA MCENTIRE, HILLARY SCOTT, CHRIS TOMLIN & KEITH URBAN, Producer: DANN HUFF
• “The Bones” – MAREN MORRIS with HOZIER, Producer: GREG KURSTIN
• “Fooled Around And Fell In Love” – MIRANDA LAMBERT (feat. MAREN MORRIS, ELLE KING, ASHLEY MCBRYDE, TENILLE TOWNES & CAYLEE HAMMACK), Producer: JAY JOYCE
• “I Hope You're Happy Now” – CARLY PEARCE and LEE BRICE, Producer: BUSBEE
Music Video Of The Year (Award Goes To Artist(s) And Director)
• “10,000 Hours” – DAN + SHAY (with JUSTIN BIEBER), Director: PATRICK TRACY
• “Bluebird” – MIRANDA LAMBERT, Director: TREY FANJOY
• “Homemade” – JAKE OWEN, Director: JUSTIN CLOUGH
• “I Hope You're Happy Now” – CARLY PEARCE and LEE BRICE, Director: SAM SISKE
• “Second One To Know” – CHRIS STAPLETON, Director: DAVID COLEMAN
Musician Of The Year
• JENEE FLEENOR, Fiddle
• PAUL FRANKLIN, Steel Guitar
• ROB MCNELLEY, Guitar
• ILYA TOSHINSKIY, Guitar
• DEREK WELLS, Guitar
National Broadcast Personality
• “AMERICAN COUNTRY COUNTDOWN” (KIX BROOKS) – WESTWOOD ONE
• “THE BLAIR GARNER SHOW” (BLAIR GARNER and “OFF ERIC” GARNER) – WESTWOOD ONE
• “CMT AFTER MIDNITE” (CODY ALAN) – PREMIERE NETWORKS
• “COUNTRY COUNTDOWN USA” (LON HELTON) – WESTWOOD ONE
• “THE MAYOR OF MUSIC ROW” (CHARLIE MONK) – SIRIUSXM SATELLITE RADIO
Major Market Broadcast Personality
• ANGIE WARD – WUBL/ATLANTA
• “CHRIS CARR & COMPANY” (CHRIS CARR, KIA BECHT, and MCKAILA GRANNING) – KEEY/MINNEAPOLIS
• “DOUBLE-L” (LOIS LEWIS) – KNIX/ PHOENIX
• “FITZ IN THE MORNING” (CORY FITZNER) – KNUC/SEATTLE
• “PAUL SCHADT & SARAH LEE IN THE MORNING WITH PRODUCER GEOF” (PAUL SCHADT, SARAH LEE and GEOF KNIGHT) – WKKT/ CHARLOTTE
Large Market Broadcast Personality
• “THE BIG DAVE SHOW (“BIG DAVE” CHANDLER, CHELSIE SHINKLE, JASON STATT and ASHLEY HEMPFLING) – WUBE/CINCINNATI
• “JIM, DEB & KEVIN” (JIM DENNY, DEBORAH HONEYCUTT and KEVIN FREEMAN) – WFMS/INDIANAPOLIS
• “LEXI & BANKS” (“LEXI” ELENA ABATGIS and “BANKS” JARED DANIELSON) – KUBL/SALT LAKE CITY
• “OBIE & ASHLEY” (“OBIE” OBED DIAZ and ASHLEY MORRISON) – WWKA/ORLANDO
• “RIDDER, SCOTT AND SHANNEN” (“RIDDER” SHAUN RIDDERBUSH, SCOTT DOLPHIN, and SHANNEN OESTERREICH) – WMIL/MILWAUKEE
Medium Market Broadcast Personality
• BRENT MICHAELS – KUZZ/BAKERSFIELD
• “CLAY & COMPANY” (CLAY MODEN, ROB BANKS, and VAL TOWNSEND) – WYRK/BUFFALO
• KENN MCCLOUD – KUZZ/BAKERSFIELD
• “SCOTT AND SARAH IN THE MORNING” (SCOTT WYNN and SARAH KAY) – WQMX/AKRON
• “STEVE & GINA IN THE MORNING” (STEVE LUNDY and GINA MELTON) – KXKT/ OMAHA, NE
Small Market Broadcast Personality
• “BIG RICK IN THE MORNING” (“BIG RICK” DANIELS) – WGGC/BOWLING GREEN, KY
• “BOBBY & STEVE (AND MANDI!)” (BOBBY COOK, STEVE SCHWETMAN and MANDI TURNER) – WKYQ/PADUCAH, KY.
• “BRENT AND CANDY - THE CAT PAK MORNING SHOW” (BRENT LANE and CANDY CULLERTON) – WYCT/PENSACOLA
• “OFFICER DON & DEANN” (“OFFICER DON” EVANS and DEANN STEPHENS) – WBUL/LEXINGTON
• “STEVE AND JESSICA MORNINGS” (STEVE WATERS and JESSICA CASH) – WFLS/FREDERICKSBURG, VA
Major Market Station
• KNUC/SEATTLE
• KSCS/DALLAS
• KYGO/DENVER
• WXTU/PHILADELPHIA
• WYCD/DETROIT
Large Market Station
• KNCI/SACRAMENTO
• KUBL/SALT LAKE CITY
• WMIL/MILWAUKEE
• WUBE/CINCINNATI
• WWKA/ORLANDO
Medium Market Station
• KATM/MODESTO, CA
• WHKO/DAYTON, OH
• WQMX/AKRON
• WUSY/CHATTANOOGA
• WXCY/WILMINGTON, DE
Small Market Station
• KKNU/EUGENE,OR
• WBYT/SOUTH BEND, IN
• WKXC/AUGUSTA, GA
• WXBQ/JOHNSON CITY-KINGSPORT-BRISTOL, TN
• WXFL/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL
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