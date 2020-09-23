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Mark Cuban To Keynote Podcast Movement Virtual 2020
September 23, 2020 at 8:41 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The virtual version of PODCAST MOVEMENT has announced that MARK CUBAN will be a keynote speaker at the event, streaming online OCTOBER 19-20. The DALLAS MAVERICKS owner and "SHARK TANK" panelist will appear in conversation with THE NEWSWORTHY founder and host ERICA MANDY.
The event also announced a fourth round of speakers, including:
- CARL SCOTT, THE PLAYERS' TRIBUNE: GETTING FOUND: HOW AUDIO SEO CAN TRIPLE YOUR AUDIENCE
- CLINT SCHAFF, LA TIMES: KEY PODCASTS PARTNERSHIPS THAT DRIVE PROFIT
- CAROLYN BERGIER, DYKING OUT: MONETIZING, LIVE (AND VIRTUAL) EVENTS
- GORDON FIREMARK, THE PODCAST LAWYER: ACCESSIBILITY -- ARE YOUR PODCASTS ADA COMPLIANT?
- MAURICE SMITH, CATEGORY IS: I SAID WHAT I SAID: UNAPOLOGETICALLY USING YOUR VOICE
- BRANDON GRUGLE, MULTITUDE PRODUCTIONS: HOW TO RECORD REMOTELY AND HAVE YOUR SHOW SOUND (NEARLY) EXACTLY THE SAME
- DONNIE KWAK, COMPLEX: TRANSITIONING FROM VIDEO-FIRST CONTENT TO PODCASTING WITH COMPLEX
- JULIA SCHIFINI and ERIC SILVER, MULTITUDE PRODUCTIONS: A LIVE STREAM IS A PODCAST WITH NO EDITS: REMOTE LIVE EVENTS FOR YOUR INDIE PODCAST
- KAL AMIN, SOUNDER, GETTING FOUND: HOW AUDIO SEO CAN TRIPLE YOUR AUDIENCE
- MELISSA RYCROFT-STRICKLAND, LOGICALLY IRRATIONAL: REALITY STARS PODCASTING
- RAE PALERMO, MEGAPHONE: MEASURING AND MONETIZING THE PODCAST NETWORK - FROM INDIE TO ENTERPRISE
- RANDY WILBURN, ENCOURAGE BUILD GROW: THINK AND START A PODCAST
- KIM FOX, PODFEST CAIRO: QUICK TIPS TO START YOUR PODCAST
- TYLER GREENE, THE STORY PRODUCER: YOUR NEXT LIVE SHOW: PRACTICAL TIPS FOR VIRTUAL AND BEYOND
- SCOTT VELASQUEZ, FRISSON SYNC and JEFF SCHMIDT, JEFF SCHMIDT PRODUCTIONS: MUSIC SUPERVISION AND SCORING FOR PODCASTS, HOW DOES IT MAKE A DIFFERENCE?
- JARID WATSON, CLEVELAND AND BEYOND: ENGAGING INTERVIEWS MADE EASY
- AMY CHOI, THE MASH-UP AMERICANS, PODCASTING FOR SOCIAL JUSTICE: POC & BIPOC PODCAST FOUNDERS SOUND OFF
- JACK RHYSIDER, DARKNET DIARIES: A PODCAST MARKETING STRATEGY FOR 2020
- CHRIS DENSON, INNOVATION CRUSH: KEY PODCASTS PARTNERSHIPS THAT DRIVE PROFIT
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