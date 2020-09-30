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Fifth Round Of Speakers For Podcast Movement Virtual 2020 Announced
September 30, 2020 at 7:51 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The virtual version of PODCAST MOVEMENT has announced the fifth round of speakers appearing at the PODCAST MOVEMENT VIRTUAL 2020 event, streaming online OCTOBER 19-20.
The agenda will include:
- TOM WEBSTER, EDISON RESEARCH: RESEARCH & STATISTICS KEYNOTE PRESENTATION
- TORRAN WAKEFIELD-THOMPSON, PINNA: A BEHIND THE SCENES LOOK AT PRODUCING AWARD-WINNING PODCASTS FOR KIDS!
- LEAH-SIMONE BOWEN, THE SECRET LIFE OF CANADA: I TRAINED IN THEATRE AND ALL I GOT WERE THESE PODCAST SKILLS (HOW THEATRE SKILLS CAN MAKE YOUR PODCAST BETTER)
- KRYSTINA RUBINO, RIGHT SIDE UP: LOOKING AHEAD: THE FUTURE OF PODCAST ADVERTISING
- DAN LAPINSKI, LOOPME: PODCAST FOR GOOD: CREATING SOCIAL CHANGE AT SCALE
- CHRIS COLBERT, DCP ENTERTAINMENT: PODCASTING FOR SOCIAL JUSTICE: POC & BIPOC PODCAST FOUNDERS SOUND OFF
- ADELL COLEMAN, DCP ENTERTAINMENT: SAY THEIR NAME: HOW TO USE AUDIO TO HUMANIZE HEADLINES
- AMIL NIAZI, POP CHAT/CBC PODCASTS: WHY POP CULTURE HAS NEVER BEEN MORE POWERFUL
- ERIC SCHNEIDER, MULTITUDE PRODUCTIONS: A LIVE STREAM IS A PODCAST WITH NO EDITS: REMOTE LIVE EVENTS FOR YOUR INDIE PODCAST
- GRANT DURANDO, RIGHT SIDE UP: MAKING IT COUNT: THE STATE OF PODCAST ATTRIBUTION
- JUSTIN ALVEREZ, LITHUB: MEASURING AND MONETIZING THE PODCAST NETWORK-FROM INDIE TO ENTERPRISE
- LEX FRIEDMAN, ART19: HOW TO MAKE YOUR ADVERTISERS HAPPY (FROM PITCH TO INVOICE)
- ROB GREENLEE, LIBSYN: LISTEN UP: DRIVING PODCAST DISCOVERY
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