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Triton Digital Releases August 31-September 27 U.S. Podcast Rankings
October 16, 2020 at 1:20 AM (PT)
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TRITON DIGITAL has released its charts of podcast listening in the U.S by average weekly downloads and average weekly users for the month of AUGUST 31st through SEPTEMBER 27th.
The reports measure several of the larger podcast producers but not all, including only "participating entities that opt-in for measurement," with some prominent shows like THE JOE ROGAN EXPERIENCE and producers like SPOTIFY, PRX, IHEARTMEDIA, ESPN, and others missing. This month, ADLARGE/CABANA podcasts join the rankings.
The Top 20 Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (2)
- UP FIRST, NPR (4)
- CRIME JUNKIE, ADLARGE/CABANA (3)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (5)
- NPR POLITICS, NPR (6)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (8)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (7)
- PLANET MONEY, NPR (10)
- FRESH AIR, NPR (9)
- HOW I BUILT THIS, NPR (11)
- THE DAN BONGINO SHOW, WESTWOOD ONE (12)
- HIDDEN BRAIN (Old NPR), NPR (13)
- WATCH WHAT CRAPPENS, STITCHER (--)
- INDICATOR FROM PLANET MONEY, NPR (14)
- MORBID: A TRUE CRIME PODCAST, AUDIOBOOM (18)
- OFFICE LADIES, STITCHER (15)
- TED RADIO HOUR, NPR (16)
- FOX NEWS RADIO NEWSCAST, FOX NEWS PODCASTS (17)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (26)
The first report's Top 20 Podcasts by Average Weekly Users:
- NPR NEWS NOW, NPR (last month: #1)
- UP FIRST, NPR (2)
- CRIME JUNKIE, ADLARGE/CABANA (3)
- THE BEN SHAPIRO SHOW, WESTWOOD ONE (5)
- MY FAVORITE MURDER WITH KAREN KILGARIFF AND GEORGIA HARDSTARK, STITCHER (4)
- POD SAVE AMERICA, CROOKED MEDIA/CADENCE13 (7)
- FRESH AIR, NPR (6)
- NPR POLITICS, NPR (8)
- PLANET MONEY, NPR (10)
- DATELINE NBC, NBC NEWS (9)
- OFFICE LADIES, STITCHER (11)
- HIDDEN BRAIN (Old NPR), NPR (12)
- WAIT WAIT... DON'T TELL ME!, NPR (13)
- FREAKONOMICS RADIO, STITCHER (15)
- HOW I BUILT THIS, NPR (14)
- THE DAN BONGINO SHOW, WESTWOOD ONE (17)
- MORBID: A TRUE CRIME PODCAST, AUDIOBOOM (24)
- TED RADIO HOUR, NPR (16)
- SHORT WAVE, NPR (18)
- CNN DAILY NEWS BRIEFING, WARNERMEDIA (21)
Top 10 Networks by Average Weekly Downloads:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (2)
- RADIO.COM/CADENCE13 (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- AUDIOBOOM (6)
- ADLARGE/CABANA (7)
- NBC NEWS (8)
- WARNERMEDIA (9)
- FOX NEWS PODCASTS (10)
And Top 10 Networks by Average Weekly Users:
- NPR (last month: #1)
- STITCHER (2)
- RADIO.COM/CADENCE13 (3)
- WONDERY (4)
- WESTWOOD ONE (5)
- ADLARGE/CABANA (6)
- AUDIOBOOM (7)
- NBC NEWS (8)
- WARNERMEDIA (9)
- FOX NEWS PODCASTS (10)
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