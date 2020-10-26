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Happy Birthday
October 26, 2020 at 2:55 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (10/26) to iHEARTMEDIA Chief Programming Officer and iHEARTMEDIA Programming Group Pres. TOM POLEMAN, MIDWEST COMMUNICATIONS/DULUTH Market Mgr. SHAWN SKRAMSTAD, KGO-A/SAN FRANCISCO’s NIKKI MEDORO, SPORTSMAP RADIO NETWORK's JEFF BIGGS, former COLUMBIA's JJ GROSSMAN, WAPE/JACKSONVILLE's MARK KAYE, TOM LYNCH MARKETING's TOM LYNCH, KRXQ/SACRAMENTO PD PAT MARTIN, former WRKS/NEW YORK's KESHA MONK, former iHEARTMEDIA Country PD-Premium Choice and GRAND RAPIDS Dir./FM Operations DOUG MONTGOMERY, WSSR-WDAE/TAMPA Chief Engineer BEN UMBERGER, POINT BROADCASTING Pres. MILES SEXTON, former KNOB/SANTA ROSA PD CANDI CHAMBERLAIN, former KIOI/SAN FRANCISCO's UZETTE SALAZAR, POP MUSIC RECORDS/MANAGEMENT Pres./GM BOBBY POE JR., KTCZ/MINNEAPOLIS’ HUNTER QUINN, YAVAPAI BROADCASTING OM and KQST/SEDONA, AZ PD BRYAN JAMES, THROWBACK NATION’s TONY LORINO, WPRO-A/PROVIDENCE’s ANDY GRESH and to KDUK/EUGENE’s ASHLEE SLEEK.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (10/27), DEF JAM EVP and Head Of Promotion NICKI FARAG, REPUBLIC VP/Adult Formats MANNY SIMON, COLEMAN INSIGHTS Pres./COO WARREN KURTZMAN, former AMPLIFY MUSIC’s LIDA GALKA, 13 MANAGEMENT's FRANK BELL, FIRM MUSIC's WENDY ELLIS, WFHG/JOHNSON CITY's JOHN QUAINTANCE, WPGA/MACON PD STEPHEN CONNER, industry vet BURT BAUMGARTNER, STRAUSS RADIO STRATEGIES RAUL MARTINEZ, CUMULUS/MIDLAND, TX OM JOHN MOESCH, RENDA/TULSA’s CARLY RUSH, free agent LIZ WILDE, YAHOO MUSIC’s STEPHANIE CABRAL, DRUMMER PR Pres. ELISE BROWN, CUMULUS MEDIA/LOS ANGELES’ WENDY ELLIS, COX MEDIA/ATLANTA Promotions Dir. AMANDA ALLWOOD and 1608 PROMOTIONS’ STEPHANIE SEIPLE.