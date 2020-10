Winners

The GEORGIA ASSOCIATION OF BROADCASTERS honored the winners of the 2020 GABBY AWARDS in an online ceremony on SATURDAY (10/24).

Radio winners included:

Stations of the Year: Radio Class A: COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB/ATLANTA; Radio Class AA: CHRISTOPHER RUDE, BLAKE MCCARRIN, DAVID WILLARD, TIM ROSE, and JEFF BATTEN, BARROW RADIO BROADCATING Variety WJBB-A-W296CX/WINDER, GA

Best News Story: Radio Class A: STEPHANNIE STOKES, ATLANTA PUBLIC SCHOOLS News-Talk WABE/ATLANTA; Radio Class AA: ASA JONES, TRI-STATE COMMUNICATIONS Southern Gospel-Classic Country WLJA-F/ELLIJAY, GA

Best Feature Story Radio: Radio Class A: EMMA HURT, WABE; Radio Class AA: JOEL BROCK, GRADICK COMMUNICATIONS News-Talk WLBB-A/CARROLLTON, GA; Merit Radio Class A: SCOTT KIMBLER, GEORGIA NEWS NETWORK

Best Newscast: Radio Class A: Staff, COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB/ATLANTA; Radio Class AA: COLIN WORTHINGTON, GRADICK COMMUNICATIONS/CARROLLTON, GA; Merit Radio Class AA: ZACK FOWLER, VIDALIA COMMUNICATIONS News-Talk WVOP-A/VIDALIA, GA

Best Program Non-News or Sports Radio: Radio Class A: STEPHANNIE STOKES, WABE; Radio Class AA: TONY MCINTOSH, ROME RADIO PARTNERS News-Talk WRGA-A-W254CF/ROME, GA; Merit Radio Class A: WES CARROLL, iHEARTMEDIA News-Talk WDAK-A/COLUMBUS, GA; Merit Radio Class AA: ALAN SANDERS, ANVERSE Adult Standards-News-Talk WBHF-A-W262CD/CARTERSVILLE, GA

Best Team Weather Coverage: Radio Class AA: JOE WILLIE SOUSA, GOLDEN ISLES BROADCASTING/BRUNSWICK, GA

Best Station Produced Promo: Radio Class A: DAVID JOHNSON and DAN RICCI, COX MEDIA GROUP News-Talk WRFC-A/ATHENS, GA; Radio Class AA: STACY SCOTT, DICK BROADCASTING Top 40 WGCO (HOT 98.3)/SAVANNAH.

Best Sports Program: Radio Class A: CHRIS SHUPE and VICKI MICHAELIS, News-Talk-Classical-Jazz WUGA/ATHENS, GA; Radio Class AA: BO WILSON, CALEB HUTCHINS, and BRYAN PIRKLE, JACOBS MEDIA CORP. News-Talk WDUN-A/GAINESVILLE, GA; Merit Radio Class A: TOMMY PALMER, GEORGIA NEWS NETWORK

Best Mobile App: Radio Class A: CHRIS SHUPE and JIMMY SANDERS, WUGA

Best Sports Play by Play: Radio Class A: SCOTT MILLER, WDAK; Radio Class AA: MITCH GRAY, AARON SONES, CASEY BASS, SETH CAIN, DOYLE JOHNSON, and MATT SKINNER, GRADICK COMMUNICATIONS/CARROLLTON, GA; Merit Radio Class A: STEVE HOLMAN, MIKE CONTI, MILLER POPE, and JAMES FAIREY, ENTERCOM Sports WZGC (92.9 THE GAME)/ATLANTA; Merit Radio Class AA: JOEL WILLIAMS, HABERSHAM BROADCASTING CO. Classic Country WCON-F (MY COUNTRY 99.3)/CORNELIA, GA

Best Reporter: Radio Class A: ROBYN WALENSKY, WSB-A-WSBB; Radio Class AA: CHESTER PROCTOR, VIDALIA COMMUNICATIONS CORP. Country WYUM/MOUNT VERNON, GA

Best On-Air Personality: Radio Class A: MIKE KANNON, ENTERCOM Rhythmic AC WSTR (STAR 94)/ATLANTA; Radio Class AA: STEVEN PHILLIPS, WJUL RADIO LLC Classic Hits WJUL-A-W249DB/HIAWASSEE, GA

Georgia Army National Guard Minutemen Awards: GOLDEN ISLES BROADCASTING Hot AC WXMK (MAGIC 105.9)/DOK JUNCTION-BRUNSWICK, GA; RADIO JONES Classic Hits WDBG (BIG 103.1)/DEXTER, GA

Georgian of the Year: The late Rep. JOHN LEWIS (D-GA)

