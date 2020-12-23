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Happy Birthday
December 23, 2020 at 5:18 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY, CHRISTMAS EVE (12/24) to KIIS/LOS ANGELES' and entertainment mogul RYAN SEACREST, COLUMBIA RECORDS VP/Promotion And Market Strategy MATT STEVENS, KPLX-KSCS/DALLAS PD MIKE PRESTON, WQTX/LANSING, MI’s TIM BARRON, KNITTING FACTORY ENTERTAINMENT’s CHRIS DIAZ, consultant MARK ELLIOTT, MIDWEST COMMUNICATIONS/GRAND RAPIDS Dir./Programming BRIAN HAYES, KSII/EL PASO, TX’s MIKE MARTINEZ, PROPER MANAGEMENT’s NORM MILLER, MLIVE MEDIA GROUP's ERIC O’BRIEN, KILO-KRXP/COLORADO SPRINGS OM/PD ROSS FORD, CREATIVE NATION’s SHAINA BOTWIN and to CONNOISSEUR/BRIDGEPORT, CT SVP/GM KRISTIN OKESSON.
ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY, CHRISTMAS DAY (12/25) to JESUS, THE ARTIST COOPERATIVE Exec. Partner BOB DIVNEY, COLUMBIA SVP/Rock Formats and Public Radio LISA SONKIN, former CBS RADIO/CHICAGO SVP/Market Mgr. ROD ZIMMERMAN, THE AUDIENCE DEVELOPMENT GROUP’S TIM MOORE, KEGL/DALLAS' RUSS MARTIN, former WOLT/INDIANAPOLIS PD TODD VIOLETTE, former WISX/PHILADELPHIA’s DAN BLACKMAN, WBKS/HUNTINGTON WV’s DIAMOND DAVE, HUNT MEDIA Pres./CEO PHIL HUNT, OGDEN GERARD's CHARLIE OCHS, RESULTS RADIO/CHICO OM CHAD PERRY, SIRIUS-XM’s CHRIS STYLES, KINA-A/WICHITA, KS OM/PD SCOTT WOODSON, WKJY/LONG ISLAND PD JON DANIELS and to WHYI/MIAMI MD DREW HEYMAN.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/26), MOM & POP West Coast GM and VP/Radio Promotion DAVID JACOBS, MIDWEST/GREEN BAY and APPLETON-Oshkosh OM JASON HILLERY, PROMOTION SOLUTIONS’ BOB WEIL, KSLZ/ST. LOUIS’ CURT COPELAND, BROKEN BOW RECORDS Co-VP/Promotion SHELLEY HARGIS GAINES, PACIFIC MEDIA GROUP/OAHU Dir./Programming KELSEY YOGI, WOTW/ORLANDO PD MURPH DAWG, KHYL/SACRAMENTO's DR. DON SAINTE-JOHNN, former CURB RECORDS' EVA WOOD, KKIQ/PLEASANTON, CA PD JIM HAMPTON, KSCY/BOZEMAN, MT PD SCOTT HAWK, iHEARTMEDIA Region Pres./SOUTH OHIO KRIS FOLEY, KPND/SPOKANE PD DIANE MICHAELS, WLTW/NEW YORK’s CHRISTINE NAGY, WGCI/CHICAGO’s UB RODRIGUEZ, TOWNSQUARE/TRI-CITIES, WA Market Pres./CRO RYAN LIEBERMAN and WKHX/ATLANTA’s DALLAS MCCADE.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/27), RADIO ONE/PHILADELPHIA PD JAY DIXON, KUPL/PORTLAND's SCOTT SIMON, KIIS/LOS ANGELES' and iHEARTRADIO COUNTDOWN host JOJO WRIGHT, FOX NEWS RADIO VP/Talk MIKE ELDER, KEVIN KLINE PRODUCTIONS’ KEVIN KLINE, KCFX/KANSAS CITY PD DAN MCCLINTOCK, WSOX/YORK's MICHAEL OVADIA, WTMJ-A & WKTI/MILWAUKEE VP/GM STEVE WEXLER, SOFTWAVE MEDIA’s PAUL NOONAN, FUTURI MEDIA’s ZENA BURNS, XTRA/SAN DIEGO's ZACH VAN LUE, WTTS/INDIANAPOLIS Dir./Sales TONY SEVERINO, SALEM/GREENVILLE-SPARTANBURG, NC GM PAT KELLEY, KSNE/LAS VEGAS’ AJ MAGUIRE.
Happy Birthday wishes on MONDAY (12/28) to WHTA/ATLANTA PD TAP MONEY, BENZTOWN’s MARK FEATHER, former KRNB/DALLAS ERYKAH JAMES, MONUMENT Dir./Regional Promotion LISA MASTRIANNI, KNX-A/LOS ANGELES BOB MCCORMICK, INTERSCOPE-GEFFEN-A&M’s KENNY ORNBERG, COLEMAN INSIGHTS VP/Business Operations EILEEN GENNA, former WWKL/HARRISBURG’s STEPH PAGLIARO and to COMMUNITY/FORT WALTON BEACH-DESTIN Market Mgr. RON RAYBOURNE.