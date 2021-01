Michael Stipe Is 61 (Photo: magicinfoto / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (1/4) to BIG MACHINE LABEL GROUP CMO MIKE RITTBERG, industry vet DAVID LEACH, KQKY/KEARNEY APD/MD MARK REID, KGSR/AUSTIN PD JAY MICHAELS, former KQHN/SHREVEPORT PD GARY NOLAN, former GO MEDIA/MINNEAPOLIS SVP/GM SAM ELLIOT GAGLIARDI, WAFY/FREDERICK, MD's TOMMY JORDAN, WARNER RECORDS' ANDY OLYPHANT, SIRIUS-XM's STEVE HARRIS, KWFS-A/WICHITA FALLS OM CHRIS WALTERS, KSTP/MINNEAPOLIS' ERIC BAUMANN, KUUB/RENO's MALAYNA KERTON, former WILN/PANAMA CITY’s DAVID “KATO” SAMPLE, WMGK/PHILADELPHIA’s RICH DESISTO and to BEASLEY/BOCA RATON OM A.J. GUNN.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (1/5), BEASLEY/PHILADELPHIA Market Mgr. JOE BELL, AMERICANRADIOHISTORY.COM’s DAVID GLEASON, consultant ALAN OREMAN, former SHOW DOG NASHVILLE’s DAVE DAME, KFRX/LINCOLN, NE Content Dir. JOE “JDUB” DOBBINS, iHEARTMEDIA/EUGENE Chief Eng. JAMES HOUGHTON, radio vet CHUCK TISA, KSNE/LAS VEGAS' NICOLE LYTLE, CUMULUS/TUCSON Chief Eng. MARK SIMPSON, KDES/PALM SPRINGS' BOB O'BRIEN, WAKZ/YOUNGSTOWN's KRISSY TAYLOR, KCMO-A/KANSAS CITY’s CHRIS STIGALL, WDOK/CLEVELAND’s GLENN ANDERSON, KYCE/LAS VEGAS’ AIMEE MONTGOMERY and WKHQ/TRAVERSE CITY, MI’s ROCHELLE GAGNON.

