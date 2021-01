Dolly Parton Is 75 (Photo: Carl Beust / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (1/19) to THE INSIDE PROJECT’s LYNN MCDONNELL, CAPITOL's JO HODGE, EL DORADO/SANTA MARIA, CA OM DAVE DANIELS, WVVL/DOTHAN, AL OM/PD MIKE HOLDERFIELD, KKBN/SONORA's JOHN BELL, WFGR/GRAND RAPIDS’ CASEY DANIELS, KBZM-KKQX/BOZEMAN, MT LSM PAUL BROWNING, COX MEDIA/ORLANDO Dir./Programming Ops STEVE STEWART, former WFLA-A/TAMPA's EBEN BROWN, KINK/PORTLAND’s JEFF ALLEN, KLOS/LOS ANGELES’ GREG BEHARRELL, WJMZ/GREENVILLE, SC’s TONE HOLLYWOOD and to KVWE/AMARILLO OM KEITH CURRY.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (1/20), ALL ACCESS’ PAUL CARTELLONE, iHEARTMEDIA/NORFOLK Market President ANGEL BROWN, former CUMULUS/INDIANAPOLIS OM and WFMS PD STEPHEN GUITTARI, WNOV-A/MILWAUKEE CHUCK ATKINS, WTMJ-A-W277V/MILWAUKEE’s DAYTON KANE, WEOW/KEY WEST OM/PD KEN MACKENZIE, TOWNSQUARE/YAKIMA Dir./Content BRIAN STEPHENSON, WJGR-A/JACKSONVILLE PD LARRY STEVENS, SAGA/ASHVILLE OM MIKE BERLAK, TRIPLE EIGHT MANAGEMENT's KAREN MCGUIRE, WCHI/CHICAGO’s ERIC “SHARK” AUSTIN, WFIZ/ITHACA GM FRANK LISCHAK, WGIV/CHARLOTTE’s BJ MURPHY, ENTERCOM/HOUSTON Live Events and Experiences Dir. TIM JOHNSON, former KNUC/SEATTLE’s COREY DILLON, COLUMBIA NASHVILLE’s LYNDSAY CHURCH, KKGQ/WICHITA’s BRAD STREETER, TOWNSQUARE MEDIA/HUDSON VALLEY, NY OM RICK EVERETT and WIL/ST. LOUIS MD MARTY BROOKS.

