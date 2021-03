Nominees

The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS has released the list of finalists for the 2021 CRYSTAL RADIO AWARDS. The 34th annual awards honoring radio stations' community service will be presented in a special to stream at NAB AMPLIFY on TUESDAY, APRIL 13th.

HOWARD UNIVERSITY R&B WHUR/WASHINGTON will be presented with the Crystal Heritage Award at the event.

The finalists:

URBAN ONE Hip Hop KBFB (97.9 THE BEAT)/DALLAS

TAYLOR COMMUNICATIONS Variety KCLY/CLAY CENTER, KS

ENTERCOM News-Talk KDKA-A-W261AX/PITTSBURGH

HUBBARD Country KIKV (KIK-FM 100.7)/ALEXANDRIA, MN

BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE

COX MEDIA GROUP Country KKBQ (THE NEW 93Q)/HOUSTON

BONNEVILLE Sports KKFN (104.3 THE FAN)/DENVER

HUBBARD AC KKZY (KZY-FM 95.5)/BEMIDJI, MN

BONNEVILLE Sports KMVP (ARIZONA SPORTS 98.7)/PHOENIX

BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95.1)/COLLEGE STATION, TX

BONNEVILLE AC KOSI/DENVER

HUBBARD Alternative KPNT (105.7 THE POINT)/ST. LOUIS

BONNEVILLE Classic Rock KRSP (103.5 THE ARROW)/SALT LAKE CITY

KSBJ EDUCATIONAL FOUNDATION Contemporary Christian KSBJ/HUMBLE-HOUSTON

BONNEVILLE News-Talk KSL-A-F/SALT LAKE CITY

HUBBARD Hot AC KSTP-F (KS95)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS

BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX

HUBBARD Talk KTMY (myTALK 107.1)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS

HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX

BONNEVILLE Country KYGO/DENVER

ENTERCOM News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA

HUBBARD Adult Hits WARH (106.5 THE ARCH)/ST. LOUIS

COX MEDIA GROUP Classic Rock WBAB/WEST BABYLON, NY

CUMULUS MEDIA News-Talk WBAP-A/DALLAS

COX MEDIA GROUP Top 40 WBLI/PATCHOGUE, NY

PATHFINDER Country WBYT (B100)/MISHAWAKA, IN

ENTERCOM News-Talk WCCO-A/MINNEAPOLIS-ST. PAUL

HUBBARD Classic Rock WDRV (97.1 THE DRIVE)/CHICAGO

ENTERCOM Country WDSY (Y108)/PITTSBURGH

COX MEDIA GROUP AC WDUV/ST. PETERSBURG-TAMPA

DAVIS BROADCASTING Hip Hop WFXE (FOXIE 105)/COLUMBUS, GA

iHEARTMEDIA Hip Hop WGCI/CHICAGO

COX MEDIA GROUP Talk WHPT (102.5 THE BONE)/ST PETERSBURG-TAMPA

HUBBARD AC WJJY/BRAINERD, MN

GOOD KARMA BRANDS Sports WKTI (94.5 ESPN)/MILWAUKEE

THE CROMWELL GROUP Country WMCI/MATTOON, IL

BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA

ADX News-Talk WNRP-A-W222BR-W237BE/PENSACOLA, FL

COX MEDIA GROUP News-Talk WOKV-F/JACKSONVILLE

CONNISSEUR MEDIA Classic Rock WPLR/NEW HAVEN

COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB/ATLANTA

COX MEDIA GROUP AC WSB (B98.5)/ATLANTA, GEORGIA

HUBBARD AC WSHE/CHICAGO

BRYAN BROADCASTING CO. News-Talk WTAW-A-K233DU/COLLEGE STATION, TX

HUBBARD Hot AC WTMX (101.5 THE MIX)/CHICAGO

HUBBARD News WTOP/WASHINGTON

iHEARTMEDIA Hip Hop WWPR (POWER 105.1)/NEW YORK

COX MEDIA GROUP Hot AC WWRM (MAGIC 94.9)/TAMPA-ST. PETERSBURG

COX MEDIA GROUP Classic Hits WXGL (107.3 THE EAGLE)/TAMPA-ST. PETERSBURG

HUBBARD Sports WXOS (101 ESPN)/ST. LOUIS

ADX Country WYCT (CAT COUNTRY 98.7)/PENSACOLA, FL

FORCHT BROADCASTING AC WYKY (SOMERSET 106)/SOMERSET, KY

« see more Net News