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NAB Reveals Crystal Award Nominees, WHUR/Washington To Receive Crystal Heritage Award
March 11, 2021 at 9:42 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS has released the list of finalists for the 2021 CRYSTAL RADIO AWARDS. The 34th annual awards honoring radio stations' community service will be presented in a special to stream at NAB AMPLIFY on TUESDAY, APRIL 13th.
HOWARD UNIVERSITY R&B WHUR/WASHINGTON will be presented with the Crystal Heritage Award at the event.
The finalists:
URBAN ONE Hip Hop KBFB (97.9 THE BEAT)/DALLAS
TAYLOR COMMUNICATIONS Variety KCLY/CLAY CENTER, KS
ENTERCOM News-Talk KDKA-A-W261AX/PITTSBURGH
HUBBARD Country KIKV (KIK-FM 100.7)/ALEXANDRIA, MN
BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE
COX MEDIA GROUP Country KKBQ (THE NEW 93Q)/HOUSTON
BONNEVILLE Sports KKFN (104.3 THE FAN)/DENVER
HUBBARD AC KKZY (KZY-FM 95.5)/BEMIDJI, MN
BONNEVILLE Sports KMVP (ARIZONA SPORTS 98.7)/PHOENIX
BRYAN BROADCASTING CO. Top 40 KNDE (CANDY 95.1)/COLLEGE STATION, TX
BONNEVILLE AC KOSI/DENVER
HUBBARD Alternative KPNT (105.7 THE POINT)/ST. LOUIS
BONNEVILLE Classic Rock KRSP (103.5 THE ARROW)/SALT LAKE CITY
KSBJ EDUCATIONAL FOUNDATION Contemporary Christian KSBJ/HUMBLE-HOUSTON
BONNEVILLE News-Talk KSL-A-F/SALT LAKE CITY
HUBBARD Hot AC KSTP-F (KS95)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS
BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX
HUBBARD Talk KTMY (myTALK 107.1)/ST. PAUL-MINNEAPOLIS
HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX
BONNEVILLE Country KYGO/DENVER
ENTERCOM News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA
HUBBARD Adult Hits WARH (106.5 THE ARCH)/ST. LOUIS
COX MEDIA GROUP Classic Rock WBAB/WEST BABYLON, NY
CUMULUS MEDIA News-Talk WBAP-A/DALLAS
COX MEDIA GROUP Top 40 WBLI/PATCHOGUE, NY
PATHFINDER Country WBYT (B100)/MISHAWAKA, IN
ENTERCOM News-Talk WCCO-A/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
HUBBARD Classic Rock WDRV (97.1 THE DRIVE)/CHICAGO
ENTERCOM Country WDSY (Y108)/PITTSBURGH
COX MEDIA GROUP AC WDUV/ST. PETERSBURG-TAMPA
DAVIS BROADCASTING Hip Hop WFXE (FOXIE 105)/COLUMBUS, GA
iHEARTMEDIA Hip Hop WGCI/CHICAGO
COX MEDIA GROUP Talk WHPT (102.5 THE BONE)/ST PETERSBURG-TAMPA
HUBBARD AC WJJY/BRAINERD, MN
GOOD KARMA BRANDS Sports WKTI (94.5 ESPN)/MILWAUKEE
THE CROMWELL GROUP Country WMCI/MATTOON, IL
BEASLEY Active Rock WMMR/PHILADELPHIA
ADX News-Talk WNRP-A-W222BR-W237BE/PENSACOLA, FL
COX MEDIA GROUP News-Talk WOKV-F/JACKSONVILLE
CONNISSEUR MEDIA Classic Rock WPLR/NEW HAVEN
COX MEDIA GROUP News-Talk WSB-A-WSBB/ATLANTA
COX MEDIA GROUP AC WSB (B98.5)/ATLANTA, GEORGIA
HUBBARD AC WSHE/CHICAGO
BRYAN BROADCASTING CO. News-Talk WTAW-A-K233DU/COLLEGE STATION, TX
HUBBARD Hot AC WTMX (101.5 THE MIX)/CHICAGO
HUBBARD News WTOP/WASHINGTON
iHEARTMEDIA Hip Hop WWPR (POWER 105.1)/NEW YORK
COX MEDIA GROUP Hot AC WWRM (MAGIC 94.9)/TAMPA-ST. PETERSBURG
COX MEDIA GROUP Classic Hits WXGL (107.3 THE EAGLE)/TAMPA-ST. PETERSBURG
HUBBARD Sports WXOS (101 ESPN)/ST. LOUIS
ADX Country WYCT (CAT COUNTRY 98.7)/PENSACOLA, FL
FORCHT BROADCASTING AC WYKY (SOMERSET 106)/SOMERSET, KY