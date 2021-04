Russell Crowe Is 57 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (4/7) to GEFFEN VP/Promotion KO-FUNG SHIH, COLUMBIA’s DAVE JURMAN, WFYR-WZPW/PEORIA Asst. OM “RED HOT” BRIAN SCOTT, broadcast vet FREDDY COLON, ERICK ABRAHAM VOICEOVERS' ERICK ABRAHAM, KCCL/SACRAMENTO's TODD BAKER, SALEM RADIO NETWORK’s MIKE GALLAGHER, MIDWEST/KALAMAZOO Dir./Programming BRIAN HAYES, former WKSL-WWJK/JACKSONVILLE PD SKIP KELLY, MUSICMASTER Pres./GM JOE KNAPP, WARNER MUSIC NASHVILLE’s MICHAEL CHASE, voiceover/imaging man C.C. MCCARTNEY, former KNCI/SACRAMENTO's REX MCNEILL, NUVOODOO MEDIA SERVICES VP/DATA & Operations ERIN GABBARD and to WTKS-WYGM/ORLANDO PD JACK BRADSHAW.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (4/8), WARNER RECORDS VP/Top 40 Promotion JOSH REICH, STRANGE MUSIC and KZPT/KANSAS CITY’s PONCH, KWNR/LAS VEGAS PD MOJOE ROBERTS, KRXP/COLORADO SPRINGS PD SHAWN ROCK, KLAK/DENISON, TX's CARRIE BENJAMIN, iHEARTMEDIA/FRESNO VP/Sales STEVE DARNELL, KLIF/DALLAS News Dir. JENNIFER DORAN, THE RANDY LANE COMPANY's STAN MAIN, KSLX/PHOENIX's PAUL MARSHALL, KKFR/PHOENIX’s CRISCO KIDD, WRVZ/CHARLESTON, WV PD WOODY WOODS, KAREN BYRD ARTIST MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS Pres. KAREN BYRD, iHEARTMEDIA/TULSA's KEVAN SEAL, VOLUNTARY BENEFITS' ALAN SMITH, KHXT/LAFAYETTE, LA PD DJ DIGITAL and THE MIX GROUP’s JOSH JENSEN.

« see more Net News