Maren Morris Is 31 Saturday (Photo: Debby Wong / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (4/9) to iHEARTMEDIA Division EVP/Programming GENE ROMANO, former BEASLEY Country Format Captain and WSOC-WBCN/CHARLOTTE OM/PD DJ STOUT, MONARC ENTERTAINMENT Pres. JERRY BLAIR, KMCK-KBBQ/FAYETTEVILLE, AR PD DARREN STEPHENS, former KKFR/PHOENIX morning co-host J. PHILLA, KHTS/SAN DIEGO APD CHINO IGLESIAS, CAPITOL’s RITA BERGER, former WCTC-A/NEW BRUNSWICK, NJ’s BERT BARON, WINC/WINCHESTER, VA APD/MD SCOTT BRADY, EDWARDS/GRACIE VOICEOVER Pres. and voiceover whiz ERIC EDWARDS, INTERSCOPE-GEFFEN-A&M’s STEVE GREBORUNIS, PER CHANCE PRODUCTIONS’ and WUSN/CHICAGO’s SCOTTY KAY, WHQT/MIAMI Prod. Dir. MARC YOUNG, former WPHH/HARTFORD PD NICOLE SEIDMAN and to WESTWOOD ONE’s MARIE MILLER.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/10), BLUE NOTE GM JUSTIN SELTZER, JVC EVP SHANE REEVE, KMXV/KANSAS CITY PD STEVE SERRANO, KSFM/SACRAMENTO’s MIA AMOR, voice tracking specialist KATHY APARO, KRBE/HOUSTON’s RYAN CHASE, WSML-WSJS/GREENSBORO GM TOM HAMILTON, JON HOLIDAY CONSULTINGS' JON HOLIDAY, KOMA-KRXO-KMGL/OKLAHOMA CITY Chief Engineer PATRICK ROBERTS, AUDACY/NORFOLK VP/Sales ART VOLPE, former KYKY/ST. LOUIS' JILL DEVINE, former XHPRS/SAN DIEGO’s ROB ZILLA, DANCE FM 98.7/DUBAI’s NUGGET JOHNSON, KUBA/YUBA CITY's DAVE PAULSON, former WARH/ST. LOUIS’ CASSIDAY PROCTOR, Q-TONE MEDIA’s TONY QUARTARONE, KMZQ/LAS VEGAS’ HEIDI HARRIS, KKBQ/HOUSTON’s KATELYN MAIDA and SIRIUSXM-THE SPECTRUM PD CHRIS MUCKLEY.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/11), A&R WORLDWIDE’s SAT BISLA, RCS’ STAN PRIEST, FORESTER PUBLIC RELATIONS' AMIR FORESTER, ROC NATION’s REZA SARRAFIEH, KXPT/LAS VEGAS PD CHRIS FOXX, WRMF and WMBX-F2/WEST PALM BEACH PD RANDI WEST, WOGI/PITTSBURGH’s JIMMY HOPPA, ARISTA NASHVILLE’s JERI DETWEILER, WNCX/CLEVELAND PD/MD SCOTT MILLER, WLDR/TRAVERSE CITY PD D.C. CAVENDER, KKSF-A/SAN FRANCISCO’s GIL GROSS, RED APPLE MEDIA and WABC-A/NEW YORK SVPP DAVE LABROZZI, REAL LOCAL RADIO GROUP's BOB MOODY, PANDORA's RON NENNI, SIRIUSXM’s PHLASH PHELPS, SIRIUSXM’s DON KAYE, KASE/AUSTIN APD/MD BOB PICKETT, WALV/CHATTANOOGA PD ROY JAYNES, KTCL/DENVER APD/mornings STEVE BURRELL, KOST/LOS ANGELES’ RYAN MANNO, KALV-KMLE/PHOENIX’s JEANA SHEPARD, KUDL/SACRAMENTO’s NICOLE “NICKI G” ORTEGA, WLTO/LEXINGTON PD PATRICK SCOTT and WOODWARD SPORTS’ ART “ARTIMIS” SMITH.

Happy Birthday wishes on MONDAY (4/12) to A&R WORLDWIDE's JOE ARNOLD, EMPIRE’s BRIAN SAMSON, MIKE CARTA SUPERSWEEPERS' MIKE CARTA, THE ARTIST COOPERATIVE’s SKIP ISLEY, consultant JOEL SALKOWITZ, WAHR/HUNTSVILLE PD JIMBO WOOD, KYW-A/PHILADELPHIA's ZACK SLOSTAD, former KDRK/SPOKANE PD BOB CASTLE, ARISTA’s PADDY RASCONA, WQNU/LOUISVILLE MD JOHN “JW” WILLIS, KVEG-KVQQ/LAS VEGAS PD GABRIELA LOREDON, former KPEZ/AUSTIN’s VAL SANTOS, former WOKQ/PORTSMOUTH, NH and WPKQ/PORTLAND, ME Brand Mgr. JESSICA TYLER, WXSS-WYMX/MILWAUKEE APD/MD MOLLY CRUZ, WZDX/FAYETTEVILLE, NC’s GREGORY “G MONIY” JOHNSON and to WBUZ/NASHVILLE APD HAYLEY ST. JOHN.

« see more Net News