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Happy Birthday
April 20, 2021 at 2:24 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (4/20) to HITSHOP RECORDS Pres. SKIP BISHOP, iHEARTMEDIA/SAN DIEGO-RIVERSIDE Market Pres. MELISSA FORREST, FUTURI MEDIA’s SCOTT LINDY, former BIG LOUD's DAVE CLAPPER, KFTK/ST. LOUIS PD JEFF ALLEN, KTAR/PHOENIX News Dir. MICHAEL ANTHONY, former WWST/KNOXVILLE APD/MD SCOTT BOHANNON, former WPOW/MIAMI OM KID CURRY, KKFN/DENVER's MARTY CESARIO, WQKS/MONTGOMERY PD JEFF DONOVAN, WSSL/GREENVILLE’s BILL ELLIS, AGM/BAKERSFIELD's TONY MANES, LAN-YAP ENTERTAINMENT Chairman KEN REUTHER, former WBFX/GRAND RAPIDS' PUDDIN’, LOCAL RADIO NETWORKS’ ANDREW “JAYE” CANNON, 615 LEVERAGE + STRATEGY’s JACKIE CAMPBELL, AUDACY Country personality and WYCD/DETROIT MD HOLLY HUTTON, SECRETLY CANADIAN’s BRI FLANNERY AAB and to LOCAL RADIO NETWORKS VP/Affiliate Sales DONNA HALVERSON.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (4/21), AUDACY/TOP 40 Format Captain and WMYX-WXSS-WSSP-A/MILWAUKEE VP/Operations BRIAN KELLY, former COX MEDIA Pres. KIM GUTHRIE, NBA VP/Marketing HILARY SHAEV, SOUNDEXCHANGE Chief Marketing And Communications Officer ESTHER-MIREYA TEJEDA, SHORT BUS RADIO's PAUL BAHR, former KBEZ/TULSA’s ANDY BARBER, KXNO-A/DES MOINES’ HEATHER BURNSIDE, KISW/SEATTLE Brand Mgr. RYAN CASTLE, former WRQX/WASHINGTON D.C.'s JACK DIAMOND, former SIRIUSXM PD RICK LAMBERT, ELEKTRA MUSIC GROUP VP/Promotion Triple A JASON MARTIN, SIZZLE PRODUCTIONS’ and WESTWOOD ONE’s RICK PARTY, WMGF/ORLANDO’s CHAD PITT, CUMULUS/NEW YORK Chief Eng. ALEX ROMAN, WCOS/COLUMBIA’s JONATHAN RUSH, GREGG STEPP MEDIA’s GREGG STEPP, SHORT BUS RADIO's ANDRE ZAMPARELLI, former WUBL/ATLANTA MD JEREMY “OTIS” MAHER, MOST REQUESTED LIVE’s TRACY HERBSTER, WRNS/GREENVILLE-NEW BERN, NC’s PRESLEY “CHASE” ADAMS and WARNER MUSIC NASHVILLE’s JUSTIN NEWELL.