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Stitcher Remains Atop Triton Digital U.S. Podcast Report For June
July 16, 2021 at 5:13 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released the JUNE 2021 edition of its U.S. Podcast Report, with STITCHER remaining in the top slot for the second consecutive month, again followed by NPR and AUDACY PODCAST NETWORK.
The charts do not include networks and shows not opting into TRITON's measurement; some prominent entities, including TRITON's new parent iHEARTMEDIA, are missing.
The Top 15:
Networks by Average Weekly Downloads:
- STITCHER MEDIA
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK/CADENCE13
4. CUMULUS PODCAST NETWORK
5. AUDIOBOOM
6. ADLARGE/CABANA
7. WONDERY
8, NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
9. KAST MEDIA
10. WARNERMEDIA
11. FOX NEWS PODCASTS
12. SALEM PODCAST NETWORK
13. ALL THINGS COMEDY
14 .CBC/RADIO-CANADA
15. BONNEVILLE INTERNATIONAL
Networks by Average Weekly Users:
- STITCHER MEDIA
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK/CADENCE13
4. AUDIOBOOM
5. ADLARGE/CABANA
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. WONDERY
8, NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
9. KAST MEDIA
10. WARNERMEDIA
11. ALL THINGS COMEDY
12. FOX NEWS PODCASTS
13. SALEM PODCAST NETWORK
14. CBC/RADIO-CANADA
15. BONNEVILLE INTERNATIONAL
Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. UP FIRST
4. THE BEN SHAPIRO SHOW
5. DATELINE NBC
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. MY FAVORITE MURDER
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. FRESH AIR
10. THE NPR POLITICS PODCAST
11. POD SAVE AMERICA
12. PLANET MONEY
13. HIDDEN BRAIN
14. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
15. FREAKONOMICS RADIO
Podcasts by Average Weekly Users:
- CRIME JUNKIE
2. NPR NEWS NOW
3. UP FIRST
4. DATELINE NBC
5. THE BEN SHAPIRO SHOW
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. MY FAVORITE MURDER
8. POD SAVE AMERICA
9. THE DAN BONGINO SHOW
10. OFFICE LADIES
11. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
12. PLANET MONEY
13. FRESH AIR
14. HIDDEN BRAIN
15. CNN 5 THINGS
- STITCHER MEDIA