Podcast Recall

iHEARTRADIO led all podcast publishers and SPOTIFY's "THE JOE ROGAN EXPERIENCE" topped all podcasts ranked by listener recall in the latest MEDIA MONITORS Podcast Listener survey, this one covering the second quarter and conducted JUNE 14-30. The rankings reflect respondents 18+ based on their recall of what they listened to over the previous week.

The ranking of publishers:

1. iHEARTRADIO

2. NPR

3 (tie). PARCAST

3 (tie). THE NEW YORK TIMES

5 (tie). WONDERY

5 (tie).EARWOLF

5 (tie).WNYC STUDIOS

8 (tie). KAST MEDIA

8 (tie). NBC NEWS/MSNBC PODCASTS

10 (tie). AUDIOBOOM

10 (tie). BARSTOOL SPORTS

10 (tie). CBS

10 (tie). MAXIMUM FUN

10 (tie). PODCASTONE

10 (tie). THE ROOST PODCAST NETWORK

The podcast rankings' top 25:

1. THE JOE ROGAN EXPERIENCE

2. THE DAILY

3. CRIME JUNKIE

4. THIS AMERICAN LIFE

5. MY FAVORITE MURDER

6. WELCOME TO NIGHT VALE

7. SERIAL

8. CALL HER DADDY

9. OFFICE LADIES

10 STUFF YOU SHOULD KNOW

11. DRAMA QUEENS

12. H3 PODCAST

13. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST

14. TED RADIO HOUR

15. STARTALK RADIO

16. RADIOLAB

17. EAR BISCUITS

18. THE BEN SHAPIRO SHOW

19. UP FIRST

20. ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPARD

21. DATELINE NBC

22. DARK HISTORY

23. 2 BLACK GIRLS, 1 ROSE: A BACHELOR PODCAST

24. TIMCAST IRL

25. MY BROTHER, MY BROTHER AND ME

