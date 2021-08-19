-
Stitcher, NPR News Now, Crime Junkie Remain Atop Triton Digital U.S. Podcast Report For July
by Perry Michael Simon
August 20, 2021 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
TRITON DIGITAL has released the JULY 2021 (JUNE 28-AUGUST 1) edition of its U.S. Podcast Report, with STITCHER remaining in the top slot among networks for the third consecutive month, again followed by NPR and AUDACY PODCAST NETWORK. On the podcast side, "NPR NEWS NOW" again led by average weekly downloads and "CRIME JUNKIE" again topped the list ranked by average weekly users.
The charts do not include networks and shows not opting into TRITON's measurement; some prominent entities, including TRITON's new parent iHEARTMEDIA, are missing.
The Top 15:
Networks by Average Weekly Downloads:
- STITCHER MEDIA
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK/CADENCE13
4. CUMULUS PODCAST NETWORK
5. AUDIOBOOM
6. ADLARGE/CABANA
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WONDERY
9. KAST MEDIA
10. WARNERMEDIA
11. FOX NEWS PODCASTS
12. SALEM PODCAST NETWORK
13. ALL THINGS COMEDY
14. BONNEVILLE INTERNATIONAL
15 .CBC/RADIO-CANADA
Networks by Average Weekly Users:
- STITCHER MEDIA
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK/CADENCE13
4. AUDIOBOOM
5. ADLARGE/CABANA
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. WONDERY
8, NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
9. KAST MEDIA
10. WARNERMEDIA
11. ALL THINGS COMEDY
12. FOX NEWS PODCASTS
13. SALEM PODCAST NETWORK
14. CBC/RADIO-CANADA
15. BONNEVILLE INTERNATIONAL
Podcasts by Average Weekly Downloads:
- NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. THE BEN SHAPIRO SHOW
4. UP FIRST
5. DATELINE NBC
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. MY FAVORITE MURDER
9. FRESH AIR
9. THE DAN BONGINO SHOW
10. THE NPR POLITICS PODCAST
11. POD SAVE AMERICA
12. PLANET MONEY
13. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
14. THE CHARLIE KIRK SHOW
15. OFFICE LADIES
Podcasts by Average Weekly Users:
- CRIME JUNKIE
2. NPR NEWS NOW
3. UP FIRST
4. DATELINE NBC
5. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. MY FAVORITE MURDER
8. POD SAVE AMERICA
9. THE DAN BONGINO SHOW
10. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
11. OFFICE LADIES
12. PLANET MONEY
13. CNN 5 THINGS
14. FRESH AIR
15. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
- STITCHER MEDIA