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Eric Church, Chris Stapleton Lead CMA Awards Nominations With Five Each; Gabby Barrett Scores Four
by Phyllis Stark
September 9, 2021 at 5:03 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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This morning’s (9/9) announcement of the final nominees in the COUNTRY MUSIC ASSOCIATION’s “55th Annual CMA Awards” brought good news for ERIC CHURCH and CHRIS STAPLETON, who lead the pack with five nods apiece. Other artists scoring multiple nominations are GABBY BARRETT with four, and BROTHERS OSBORNE, KANE BROWN, LUKE COMBS, MIRANDA LAMBERT, ASHLEY McBRYDE, MAREN MORRIS and CHRIS YOUNG with three each. Producer JAY JOYCE and mix engineer JASON HALL also each scored four noms.
LAMBERT remains the most nominated woman in CMA history with this year’s three, taking her total to 58 career nominations. LAMBERT, COMBS, CHURCH, STAPLETON and CARRIE UNDERWOOD all scored nominations in the show’s top category, Entertainer of the Year.
Among those earning their first-ever CMA Award nomination this year are BROWN, JORDAN DAVIS, MICKEY GUYTON, RYAN HURD and DREW PARKER.
The finalists were also announced TODAY in the CMA’s Broadcast Awards categories, where KNIX/PHOENIX, WUBE/CINCINNATI, WFMS/INDIANAPOLIS, WMIL/MILWAUKEE, WSIX/NASHVILLE, KUZZ/BAKERSFIELD, KXKT/OMAHA, KCLR/COLUMBIA, KTTS/SPRINGFIELD and WXBQ/TRI-CITIES all scored dual nominations this year.
Winners, who are chosen by CMA members, will be revealed during the show’s live broadcast from NASHVILLE, set for WEDNESDAY, NOVEMBER 10th from 7-10p (CT) on ABC.
Here is the complete list of nominees:
ENTERTAINER OF THE YEAR
- ERIC CHURCH
- LUKE COMBS
- MIRANDA LAMBERT
- CHRIS STAPLETON
- CARRIE UNDERWOOD
SINGLE OF THE YEAR (Award goes to Artist(s), Producer(s) and Mix Engineer(s))
- “Famous Friends” – CHRIS YOUNG with KANE BROWN, Producers: COREY CROWDER, CHRIS YOUNG, Mix Engineer: SEAN MOFFITT
- “The Good Ones” – GABBY BARRETT, Producers: ROSS COPPERMAN, ZACH KALE, Mix Engineers: CHRIS GALLAND, MANNY MARROQUIN,
- “Hell Of A View” – ERIC CHURCH, Producer: JAY JOYCE, Mix Engineers: JASON HALL, JAY JOYCE,
- “One Night Standards” – ASHLEY McBRYDE, Producer: JAY JOYCE, Mix Engineers: JASON HALL, JAY JOYCE
- “Starting Over” – CHRIS STAPLETON, Producers: DAVE COBB, CHRIS STAPLETON, Mix Engineer: VANCE POWELL
ALBUM OF THE YEAR (Award goes to Artist(s), Producer(s) and Mix Engineer(s))
- 29 – CARLY PEARCE, Producers: SHANE McANALLY, JOSH OSBORNE and JIMMY ROBBINS, Mix Engineer: RYAN GORE
- Dangerous: The Double Album – MORGAN WALLEN, Producers: DAVE COHEN, MATT DRAGSTREM, JACOB DURRETT, CHARLIE HANDSOME and JOEY MOI, Mix Engineer: JOEY MOI
- Heart – ERIC CHURCH, Producer: JAY JOYCE, Mix Engineers: JASON HALL, JAY JOYCE
- Skeletons – BROTHERS OSBORNE, Producer: JAY JOYCE, Mix Engineers: JASON HALL, JAY JOYCE
- Starting Over – CHRIS STAPLETON, Producers: DAVE COBB, CHRIS STAPLETON, Mix Engineer: VANCE POWELL
SONG OF THE YEAR (Award goes to Songwriter(s))
- “Forever After All”, Songwriters: LUKE COMBS, DREW PARKER, ROBERT WILLIFORD,
- “The Good Ones”, Songwriters: GABBY BARRETT, ZACH KALE, EMILY LANDIS, JIM McCORMICK
- “Hell Of A View”, Songwriters: CASEY BEATHARD, ERIC CHURCH, MONTY CRISWELL
- “One Night Standards”, Songwriters: NICOLETTE HAYFORD, SHANE McANALLY, ASHLEY McBRYDE
- “Starting Over”, Songwriters: MIKE HENDERSON, CHRIS STAPLETON
FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
- GABBY BARRETT
- MIRANDA LAMBERT
- ASHLEY McBRYDE
- MAREN MORRIS
- CARLY PEARCE
MALE VOCALIST OF THE YEAR
- DIERKS BENTLEY
- ERIC CHURCH
- LUKE COMBS
- THOMAS RHETT
- CHRIS STAPLETON
VOCAL GROUP OF THE YEAR
- LADY A
- LITTLE BIG TOWN
- MIDLAND
- OLD DOMINION
- ZAC BROWN BAND
VOCAL DUO OF THE YEAR
- BROOKS & DUNN
- BROTHERS OSBORNE
- DAN + SHAY
- FLORIDA GEORGIA LINE
- MADDIE & TAE
MUSICAL EVENT OF THE YEAR (Award goes to Artist(s) and Producer(s))
- “Buy Dirt” – JORDAN DAVIS and LUKE BRYAN, Producer: PAUL DIGIOVANNI
- “Chasing After You” – RYAN HURD with MAREN MORRIS, Producers: AARON ESHUIS, TEDDY REIMER
- “Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)” – ELLE KING & MIRANDA LAMBERT, Producer: MARTIN JOHNSON
- “Famous Friends” – ChHRIS YOUNG with KANE BROWN, Producers: COREY CROWDER, CHRIS YOUNG
- “half of my hometown” – KELSEA BALLERINI (featuring KENNY CHESNEY), Producers: KELSEA BALLERINI, ROSS COPPERMAN, JIMMY ROBBINS
MUSICIAN OF THE YEAR
- JENEE FLEENOR, Fiddle
- PAUL FRANKLIN, Steel Guitar
- AARON STERLING, Drums
- ILYA TOSHINSKIY, Banjo
- DEREK WELLS, Guitar
MUSIC VIDEO OF THE YEAR (Award goes to Artist(s) and Director(s))
- •“Chasing After You” – RYAN HURD with MAREN MORRIS, Director: TK McKAMY
- •“Famous Friends” – CHRIS YOUNG with KANE BROWN, Director: PETER ZAVADIL
- •“Gone” – DIERKS BENTLEY, Directors: WES EDWARDS, TRAVIS NICHOLSON, ED PRYOR, RUNNIGN BEAR, SAM SISKE
- •“half of my hometown” – KELSEA BALLERINI (featuring KENNY CHESNEY), Director: PATRICK TRACY
- •“Younger Me” – BROTHERS OSBORNE, Director: REID LONG
NEW ARTIST OF THE YEAR
- JIMMIE ALLEN
- INGRID ANDRESS
- GABBY BARRETT
- MICKEY GUYTON
- HARDY
BROADCAST PERSONALITY OF THE YEAR (by market size):
Weekly National
- “American Country Countdown” (KIX BROOKS) – WESTWOOD ONE
- “Country Countdown USA” (LON HELTON) – WESTWOOD ONE
- “Country Gold” (TERRI CLARK) – WESTWOOD ONE
- “The CROOK & CHASE Countdown” (LORIANNE CROOK and CHARLIE CHASE) – iHEARTMEDIA
- “Honky Tonkin’ with TRACY LAWRENCE” (TRACY LAWRENCE and PATRICK THOMAS) – COMPASS MEDIA NETWORKS
Daily National
- “The BIG D and BUBBA Show” (DEREK HASKINS, SEAN POWELL, PATRICK THOMAS and CARSEN HUMPHREVILLE) – COMPASS MEDIA NETWORKS
- “The BOBBY BONES Show” (BOBBY BONES, AMY BROWN, “LUNCHBOX” DAN CHAPPELL, EDDIE GARCIA, “MORGAN #2” HUELSMAN, “RAYMUNDO” RAY SLATER, “SCUBA STEVE” STEPHEN SPRADLIN, “MIKE D” RODRIGUEZ and “UTILITY HILLARY” BORDEN) – PREMIERE NETWORKS
- “CMT After MidNite” (CODY ALAN) – PREMIERE NETWORKS
- “The LIA Show” (LIA KNIGHT) – WESTWOOD ONE
- “The Music Row Happy Hour” (BUZZ BRAINARD and ANIA HAMMAR) – SIRIUSXM SATELLITE RADIO
Major Market
- ANGIE WARD – WUBL/ATLANTA
- “DOUBLE-L” (LOIS LEWIS) – KNIX/PHOENIX
- “HAWKEYE in the Morning with HAWKEYE and MICHELLE” (“HAWKEYE” MARK LOUIS RYBCZYK and MICHELLE RODRIGUEZ) – KSCS/DALLAS
- “The Morning Bull: GEORGE, MO & COWBOY DAVE” (GEORGE LINDSEY, “MO” MONICA LUNSFORD and “COWBOY DAVE” BAYLESS) – KILT/HOUSTON
- “Tampa Bay’s Morning Krewe with J.R., LAUNA and KEVIN” (“J.R.” JON JAUS, LAUNA PHILLIPS and KEVIN EBEL) – WQYK/TAMPA, FL
Large Market
- JESSE TACK – WUBE/CINCINNATI
- “JIM, DEB & KEVIN” (JIM DENNY, DEBORAH HONEYCUTT and KEVIN FREEMAN) – WFMS/INDIANAPOLIS
- “LEXI & BANKS” ("LEXI” ELENA ABATGIS and "BANKS” JARED DANIELSON) – KUBL/SALT LAKE CITY
- “RIDDER, SCOTT and SHANNEN” (“RIDDER” SHAUN RIDDERBUSH, SCOTT DOLPHIN and SHANNEN OESTERREICH) – WMIL/MILWAUKEE
- “The WAYNE D Show” (“WAYNE D” DANIELSON and TAYLOR ROSENBERG) – WSIX/NASHVILLE
Medium Market
- BRENT MICHAELS – KUZZ/BAKERSFIELD, CA
- “ELLIS and BRADLEY Show” (BILL ELLIS and BETH BRADLEY) – WSSL/GREENVILLE, SC
- “JULIE and DJ in the Morning” (“JULIE K” KANSY and “D.J. THEE TRUCKER” DALE SELLERS) – WPCV/LAKELAND, FL
- “Mo & STYCKMAN” (“MO” MELISSA WAGNER and “STYCKMAN” GREG OWENS) – WUSY/CHATTANOOGA, TN
- “STEVE & GINA In The Morning” (STEVE LUNDY and GINA MELTON) – KXKT/OMAHA, NE
Small Market
- “BARRETT, FOX & BERRY” (BILL BARRETT, TIM FOX and TRACY BERRY) – KKNU/EUGENE, OR
- “Dr. SHANE and TESS in the Morning” (SHANE COLLINS and TESS CONNELL) – WPAP/PANAMA CITY, FL
- “KTTS Morning Show with NANCY & RICK” (NANCY SIMPSON and RICK MOORE) – KTTS/SPRINGFIELD, MO
- “LIZ & SCOTTY in the Morning” (LIZ DEL GROSSO and SCOTTY COX) – KCLR/COLUMBIA, MO
- “STEVE, BEN and NIKKI” (STEVE STROUD, BEN WALKER and NIKKI THOMAS) – WXBQ/TRI-CITIES, TN-VA
RADIO STATION OF THE YEAR (by market size):
Major Market
- KNIX/PHOENIX
- KNUC/SEATTLE
- KYGO/DENVER
- WNSH/NEW YORK
- WXTU/PHILADELPHIA
- WYCD/DETROIT
Large Market
- WFMS/INDIANAPOLIS
- WMIL/MILWAUKEE
- WQDR/RALEIGH, NC
- WSIX/NASHVILLE
- WUBE/CINCINNATI
Medium Market
- KATM/MODESTO, CA
- KXKT/OMAHA, NE
- KUZZ/BAKERSFIELD, CA
- WQMX/AKRON, OH
- WXCY/WILMINGTON, DE
Small Market
- KCLR/COLUMBIA, MO
- KTTS/SPRINGFIELD, MO
- WBYT/SOUTH BEND, IN
- WXBQ/TRI-CITIES, TN-VA
- WXFL/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL
- WYCT/PENSACOLA, FL