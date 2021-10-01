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Reveal, KPCC/Los Angeles Win 2021 Loeb Awards For Business Reporting
by Perry Michael Simon
October 1, 2021 at 4:50 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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A podcast and a radio show were among the honorees at the 2021 GERALD LOEB Awards for business and financial journalism from the UCLA ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT and the G. AND R. LOEB FOUNDATION.
Honored at a virtual ceremony THURSDAY (9/30) were:
Audio Winner: "AMERICAN REHAB," REVEAL FROM THE CENTER FOR INVESTIGATIVE REPORTING and PRX, SHOSHONA WALTER, LAURA STARECHESKI, IKE SRISKANDARAJAH, BRETT MYERS, KEVIN SULLIVAN, JIM BRIGGS, FERNANDO ARRUDA, KATHARINE MIESZKOWSKI, NAJIB AMINY, ROSEMARIE HO, AL LETSON, AMY JULIA HARRIS, AMY MOSTAFA, MATT THOMPSON, ESTHER KAPLAN, ANDY DONOHUE, AMANDA PIKE, NARDA ZACCHINO, GABE HONGSDUSIT, SARAH MIRK, CLAIRE MULLEN, BYARD DUNCAN, DAVID RODRIGUEZ, EREN K. WILSON, and HANNAH YOUNG
Local Winner: SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC RADIO News-Talk KPCC/PASADENA-LOS ANGELES and LAist, "DECEIT, DISREPAIR AND DEATH INSIDE A SOUTHERN CALIFORNIA RENTAL EMPIRE," AARON MENDELSON, RINA PALTA, CHAVA SANCHEZ, SHANA DALORIA, and PRISKA NEELY
CUMULUS MEDIA News-Talk KABC-A/LOS ANGELES "MOTTEK ON MONEY" host FRANK MOTTEK was on hand as the voice reading the award announcements.