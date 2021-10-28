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Happy Birthday
October 28, 2021 at 2:44 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (10/29) to INTERSCOPE EVP/Promotion CHRIS LOPES, AUDACY Country RVP/Programming JOHN FOXX, CUMULUS EVP/Marketing and WESTWOOD ONE Pres. SUZANNE GRIMES, HEAVY LENNY PROMOTIONS’ LENNY BRONSTEIN, WHYI/MIAMI PD TAYLOR JUKES, former SIRIUSXM’s GREGG STEELE, JEWEL'S VOICE WORKS' JEWEL CARTER, TOWNSQUARE MEDIA/DULUTH OM DAVID DREW, FOX NEWS RADIO's JEFF HILLERY, COLUMBIA’s LAURA LABADIA, former KVOO-KXBl/TULSA PD GREG MOZINGO, iHEARTMEDIA’s DAVE SYMONDS, iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA Marketing Dir. LISA ACCHIONE, former iHEARTMEDIA/CHARLESTON-SAVANNAH SVPP TRAVIS DYLAN, and to NARROW ROAD COMMUNICATIONS Pres./GM J.D. HOCK.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (10/30), TOWNSQUARE MEDIA SVP/Operations TODD LAWLEY, WOMX/ORLANDO MD LAURA FRANCIS, KRTH/LOS ANGELES’ LARA SCOTT, AWARE RECORDS President GREGG LATTERMAN, JUST THE FACTS' NANCY CONOVER, former KAZR/DES MOINES PD RYAN PATRICK, WYOY/JACKSON, MS PD LOUIE CRUZ, KLEM DANIELS PRODUCTIONS' KLEM DANIELS, retired air personality EDDIE SANTIAGO, WMGC-WDMK/DETROIT PD ZANNIE GLOVER, iHEARTMEDIA TOTAL TRAFFIC & WEATHER’s NANCY RODRIGUEZ, COX MEDIA/MIAMI's ERIK VELEZ, former WZPL/INDIANAPOLIS' ZAKK BABB, CUMULUS/PENSACOLA OM GREG TILLOTSON, S-CURVE Dir./National Promotion LINDSAY BERBERICH and former WMGX/PORTLAND, ME’s EVA MATTESON.
Celebrating Birthdays on HALLOWEEN SUNDAY (10/31), iHEARTMEDIA/MEMPHIS Market Mgr. MORGAN BOHANNON, MID-WEST FAMILY/SOUTH BEND GM PD BILL GAMBLE, IN THE MIX WITH GROOVES' PAT “DJ GROOVES” CERULLO, OC NEWS AND PRODUCTION's JENNIFER BAUMAN, NASSAU/MONMOUTH-OCEAN Chief Eng. DAVE BROWN, CUMULUS/LITTLE ROCK Dir./Engineering DAN CASE, DEMERS PROGRAMMING MEDIA CONSULTANTS Pres. ALEX DEMERS, THE MJ MORNING SHOW's FROGGY, MR. MASTER Exec. Dir./Affiliate Sales ROGER NADEL, JLS ARTIST MANAGEMENT's JASON SPIEWAK, WZPL/INDIANAPOLIS MD ZACH BURTON, WMKS-WVBZ/GREENSBORO PD KEITH ALLEN, BRASH MUSIC's STEVE JONES, KGON/PORTLAND's MATT WILCOX, consultant JOHN LUND, WZSR/WOODSTOCK, IL PD BRUCE COLE and KQKQ/OMAHA’s NIKKI OSWALD.
Happy Birthday wishes on MONDAY (11/1) to RCA SVP/Promotion DENNIS BLAIR, WARNER RECORDS VP/Adult Promotion MICHELLE BABBITT, WARNER RECORDS SVP/Head Of Urban Promotion WILT WALLACE, KSD/ST. LOUIS' s BILLY GREENWOOD, WJKK/JACKSON PD JOHN ANTHONY, KMGE-KEUG/EUGENE PD JEFF BAIRD, KLBJ/AUSTIN’s CHARLIE HODGE, MARC RADIO GROUP/GAINESVILLE GM MARK LEOPOLD, WBGG/MIAMI’s DOC RENO, TONY TOLLIVER MEDIA's TONY TOLLIVER, WDSS/GRAND RAPIDS PD ALLI FOX, STRANGE LOOP MUSIC's GARY MACDONALD, FLINN/MEMPHIS Creative Services Dir. SEAN HARRIGAN, WXFX/ROCHESTER’s BROTHER WEASE, CHRIS LAMKE PRODUCTIONS' CONNIE ACOSTA, CHERRY CREEK MEDIA/WENATCHEE, WA OM and KYSN PD ROB REEL, WHGG-A/JOHNSON CITY-BRISTOL PD JOHN BOLUS, BENZTOWN’s MASA PATTERSON, former KKGO/LOS ANGELES’ ANGIE FITZSIMMONS, and to LEIGHTON/WINONA, MN GM JIM ALLGIER.