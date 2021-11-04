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Happy Birthday
November 4, 2021 at 6:57 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (11/5), to AIRPLAY INTEL President RICH MEYER, THIRTY TIGERS SVP/Promotion And Artist Development MIKE DEPIPPA, AUDACY Country Format Captain/VP Country Programming, AUDACY/DETROIT VP/Programming, WYCD-WOMC/DETROIT and OM/PD CUMULUS/TOLEDO OM TIM ROBERTS, former WPTI/LOUISVILLE APD/MD TERRI FOXX, RADIO BUTTON NETWORK Pres. & CEO ADAM GOODMAN, KATZ’ EMILY HUTCHINSON, BBR MUSIC GROUP’s CHRIS LOSS, BRANDOLINO ENTERPRISES’ DAVID BRANDOLINO, iHEARTMEDIA/STOCKTON-MODESTO SVPP DAVID KANE, CUMULUS/TOLEDO RVP SCOTT MEIER, WXUR/UTICA-ROME, NY's JACK MORAN, PEARLMAN ADVISORS Pres. DAVID PEARLMAN, WNCY/GREEN BAY’s RANDY SHANNON, COX MEDIA/LONG ISLAND Creative Services Dir. ANTHONY SPINA, SYNDICATION NETWORKS CORP's GENE STERN, WCBS/NEW YORK’s RACE TAYLOR, BMLG’s BECCA WALLS, MUSICENTRE PRODUCTIONS’ PAUL JARED, WIHT/WASHINGTON D.C.'s DARRIN MARSHALL, KLLC/SAN FRANCISCO’s VANESSA HALE, former WOCQ/OCEAN CITY-SALISBURY, MD's WOOKIE, WESTWOOD ONE's JIM MAURER, KOIT/SAN FRANCISCO’s SUE HALL, former A TASTE OF COUNTRY’s AMBER ATNIP, and to EZ BARTE’'s JIMMY VINEYARD.
Doing the Birthday shuffle on SATURDAY (11/6), CLEAR MEDIA NETWORK Pres./Programming And Operations MARK MCCRAY, voiceover guy CHARLEY COOK, OBEDIANCE INC. Pres. JIMMY BARNES, former INTERSCOPE’s JAMES BISHOP, SUMMITMEDIA/GREENVILLE, SC OM MAURICE DEVOE, WESTWOOD ONE's DAVID GIBSON, former WLDI/WEST PALM BEACH PD JONATHAN MAVERICK, former KMVK/DALLAS' MEL MCKAY, WYCD/DETROIT News Dir. BOB SCHUMAN, CUMULUS/DES MOINES VP/Market Mgr. JACK TADDEO, ROCK RIDGE MUSIC's BOB OSBORN, STEPHENS/MONTEREY OM LAURIE ROBERTS, XM's SARI ZALESIN, SHINDIG MEDIA's KAHUNA, former WMSX/BUFFALO PD DAVE UNIVERSAL, KNX/LOS ANGELES' KATIE CLARK, KHVH/HONOLULU's RICK HAMADA, WSSR/CHICAGO’s KEVIN KOLLINS, WGAR/CLEVELAND APD STEVE WAZZ and KFMB/SAN DIEGO’s TED WOODS.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (11/7), ARC SOFTWARE’s JASON BAILEY, iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA REGION Pres. NICK GNAU, iHEARTMEDIA SVPP/National Programming Group TOMMY AUSTIN, RADIO ONE/WASHINGTON D.C.-BALTIMORE-PHILADELPHIA VP/Programming and WASHINGTON D.C. OM and WMMJ/WASHINGTON D.C. PD KASHON POWELL, KGMZ/SAN FRANCISCO PD MATT NAHIGIAN, former RED BOW RECORDS’ NEDA TOBIN, SEVEN 2 SPORTS AND ENTERTAINMENT’S BEVERLY MIRE, STEVE BENDER PRODUCTIONS' STEVE BENDER, SKID TRAX co-Founder TONYA CAMPOS, CROSSHAIR MARKETING's JOHN COWAN, SIRIUS’ BOB BRADLEY, WEBE/BRIDGEPORT PD CURT HANSEN, KRXA-A/MONTEREY's KAREL, WMXO/OLEAN, NY's BRIAN STOLL, COUNTRY MUSIC HALL OF FAME AND MUSEUM's TAMMI BRUMFIELD, EAGLE ROCK ENTERTAINMENT's ROB GILL, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES Digital PD MICHELLE LIN, KEGL/DALLAS’ ALAN AYO, former KROI/HOUSTON MD LAURA DICKERSON and KALV/PHOENIX PD/MD CHRIS HERNANDEZ.
Happy Birthday wishes on MONDAY (11/8) to ALL ACCESS' PAUL COLBERT, former INTERSCOPE’s KAREN RAIT, iHEARTMEDIA/CHARLOTTE SVPP and WVBZ/CHARLOTTE PD JT BOSCH, CUMULUS/COLUMBIA, SC OM BRENT JOHNSON, WMGV/GREENVILLE, NC APD BOBBY LANE, PLATINUM ADVERTISING & MARKETING Pres. CHUCK LUCK, CUMULUS/HUNTSVILLE VP/Market Mgr. RAY NELSON, PACIFIC RADIO GROUP COO CHRIS OSGOOD, DON CHAPPELL VOICES Pres. DON CHAPPELL, HOLLYWOOD’s JIMMY WALORZ, KLAC-A/LOS ANGELES APD BRIAN BLACKMORE, WSBY/SALISBURY-OCEAN CITY’s KENNY LOVE, CORPORATE PUNISHMENT’s THOM HAZAERT, KCBI/DALLAS' MICHELLE McCONNELL, former KJSN/MODESTO's KARA FRANKLYN, iHEARTMEDIA/PENNSYLVANIA REGION SVPP DAVE HOVEL, EPIC RECORDS' KELLEY ASHTARI, broadcasting vet BILL CRAWFORD, WMGQ/NEW BRUNSWICK, NJ JOEL KATZ, and to WNDV/SOUTH BEND’s JODEE WOODS.