New Programming Structure For Alternative

The Alternative Programming team has been adjusted at AUDACY following last week's additions of RVP/Programming JOHN ALLERS and Regional Brand Manager CHRISTY TAYLOR (NET NEWS 11/2).

Here is the new programming structure under SVP/Alternative Format Captain MIKE KAPLAN for each of the 13 AUDACY ALT stations:

WNYL (ALT 92.3)/NEW YORK

SVP/Alternative Format Captain: MIKE KAPLAN

RVP: CHRISTINE MALOVETZ

Regional Brand Manager: BRYCE SEGALL

KROQ/LOS ANGELES

SVP/Alternative Format Captain: MIKE KAPLAN

Brand Manager: MILES ANZALDO

KVIL (ALT 103.7)/DALLAS

RVP: JOHN ALLERS

Regional Brand Manager: ANDY HAWK

WDZH (ALT 98.7)/DETROIT

RVP: CHRISTINE MALOVETZ

Regional Brand Manager: BRYCE SEGALL

WSFS (104.3 THE SHARK)/MIAMI

RVP: CHRISTINE MALOVETZ

Regional Brand Manager: BRYCE SEGALL

KNDD (107.7 THE END)/SEATTLE

RVP: JOHN ALLERS

Regional Brand Manager: CHRISTY TAYLOR

KBZT (ALT 94.9)/SAN DIEGO

RVP: JOHN ALLERS

Regional Brand Manager: ANDY HAWK

KNRK (94/7 FM)/PORTLAND, OR

RVP: JOHN ALLERS

Regional Brand Manager: ANDY HAWK

KKDO (ALT 94.7)/SACRAMENTO

RVP: JOHN ALLERS

Regional Brand Manager: ANDY HAWK

WQMP (FM 101.9)/ORLANDO

RVP: MATT MALONE

Regional Brand Manager: CHRISTY TAYLOR

KXTE (ALT 107.5)/LAS VEGAS

RVP: MATT MALONE

Regional Brand Manager: CHRISTY TAYLOR

KRBZ (ALT 96.5)/KANSAS CITY

RVP: MATT MALONE

Regional Brand Manager: CHRISTY TAYLOR

WRXL (ALT 102.1)/RICHMOND

RVP: MATT MALONE

Regional Brand Manager: CHRISTY TAYLOR

