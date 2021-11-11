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Happy Birthday
November 11, 2021 at 2:30 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (11/12) to WARNER MUSIC NASHVILLE COO MATT SIGNORE, WQSM/FAYETTEVILLE, NC PD JEFF DAVIS, WAHR/HUNTSVILLE MD BONNY O'BRIEN, WIMZ/KNOXVILLE Brand Mgr. RANDY CHAMBERS, former WARNER BROTHERS' ALEX CORTEZ, METRO/BALTIMORE's PAM CROSBY, WESTWOOD ONE’s JEFF GONZER, WBLI/LONG ISLAND APD/MD AL LEVINE, K INC’s KAY MCCARTHY, SAM ENTERTAINMENT's GABY SKOLNEK, former ELEKTRA VP AL TAVERA, WXYY/SAVANNAH PD/MD MIA MANCE, WMXY-WBBG-WNIO-A/YOUNGSTOWN PD JEFF KELLY, COLUMBIA’S KATHLEEN BRODERICK, former WLUB/AUGUSTA, GA PD BLAINE JACKSON, WDBO/ORLANDO PD KEITH MEMOLY and to THE MIX GROUP’s OMAR FAJARDO.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (11/13), iHEARTMEDIA/CHICAGO REGION Pres. MATT SCARANO, CUMULUS RADIO STATION GROUP SVP/Pres. of National Sales RAFE D'AMICO, retired WOGL/PHILADELPHIA GLENN KALINA, KXNT-A-KXST-A/LAS VEGAS PD PAUL IHANDER, consultant PAM TAYLOR, SUB POP's SCOTT PERLEWITZ, KROQ/LOS ANGELES' NICOLE ALVAREZ, former KOLE-A and KRCM-A/BEAUMONT,TX's DEBBIE WYLDE, EX 99ATLANTA's JIMMY BARON, WFTL/WEST PALM BEACH's PAUL BARSKY, former KOSI/DENVER's STEVE CASSIDY, WSHK-WSAK/DOVER, NH PD BILL ELLIOTT, KXDG/JOPLIN PD CHRIS HAYES, KOOL/PHOENIX MD TOM PEAKE, WBZA/ROCHESTER’s KIMBERLY RAY, former KSWD/SEATTLE PD SMOKEY RIVERS, VIRDEN/QUAD CITIES, IA GM BRETT RAMTHUN, REACH MEDIA’s MELODY TALKINGTON, former KHYL-KQJK/SACRAMENTO OM DON ALIAS, WHITESTAR ENTERTAINMENT's TONYA JOHNSON, KWIN/STOCKTON PD DANIAL “JIGGY” DIAZ, KHTT/TULSA's AUSTIN, and ADAMS RADIO/SALISBURY-OCEAN CITY VP/GM PAUL BURTON.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (11/14), MEDIA MONITORS Pres./CEO PHILIPPE GENERALI, WARNER MUSIC GROUP CEO, International and Global Commercial Services STU BERGEN, MONOTONE MANAGEMENT' Co-GM MATT POLLACK, former KROQ/LOS ANGELES’ GENE ”BEAN” BAXTER, DICK BROADCASTING AVP/Programming JOSIE COTHRAN, former WPKF-WBWZ/POUGHKEEPSIE PD JALEEL “J-WILL” WILLIAMS, MONUMENT GM KATIE MCCARTNEY, former KRRQ-KNEK/LAFAYETTE, LA PD D-ROCK WILLIAMS, KISV/BAKERSFIELD’s ROMEO, ESPN RADIO’s FRANK BRUNO, KSLZ/ST. LOUIS Creative Service Dir. DIEGO, WXNY/NEW YORK's SERGIO ROMAN, iHEARTMEDIA/TULSA SVPP DON CRISTI, former ENTERCOM VP/Digital Audience Engagement KIM REIS, KBIG-KOST/LOS ANGELES APD/MD BRANDON BELL, former RCA’s ROBYN STIMAC, WBAV/CHARLOTTE’s KENNETH “DJ RHAM” BLACKMON, and KXNG/HOUSTON PD CHRIS CHICAGO.
Happy Birthday wishes on MONDAY (11/15) to iHEARTMEDIA/National Programming Group Country PD JAY CRUZE, KMEZ-WPRF-KKND/NEW ORLEANS OM LEBRON JOSEPH, iHEARTMEDIA/ATLANTA VP/Creative Services JIM COOK, record promotion veteran FRANCO IEMMELLO, KSKS/FRESNO and KATM/MODESTO-STOCKTON PD ANDY WINFORD, AMPLIFY MUSIC-NASHVILLE's TRUDIE RICHARDSON, TALK RADIO NETWORKS’ MARK MASTERS, NASSAU/PORTLAND, ME OM STAN MANNING, RISER HOUSE’s JEFF DAVIS, former KTWV/LOS ANGELES APD/MD PAUL CILIANO, former WIL/ST. LOUIS Brand Content Dir./PD DANNY MONTANA, iHEARTMEDIA/SACRAMENTO Market Pres. SARA MCCLURE, former KCAQ/OXNARD-VENTURA's MARGAUX BANGS, VOX AM/FM/BURLINGTON OM PAUL JARVIS, former KYXY/SAN DIEGO’s EMILY GRIFFITH, BINNIE MEDIA/MAINE VP/Programming STAN BENNETT, and to WGCO/SAVANNAH PD STACY SCOTT.