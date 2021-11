Christina Applegate Is 51 On Thanksgiving (Photo: Silvia Elizabeth Pangaro / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes WEDNESDAY (11/24) to iHEARTMEDIA/NASHVILLE SVPP GATOR HARRISON, AUDACY/AUSTIN SVP/Market Mgr. BOB MACKAY, AMAZON MUSIC Head Of U.S. Programming TRACY CLOHERTY, marketing consultant DIANNA JASON, ROCK BAND ENTERTAINMENT's TOMMY NAST, WZFT/BALTIMORE’s MIKE KLEIN, ENVISION RADIO NETWORKS' REBECCA PIXLEY, KKFM/COLORADO SPRINGS MD JIM CODA, former EPITAPH Nat'l Dir. Alternative/Active Rock Promotion BRETT GREENBERG, WRXW-WWJK/JACKSON, MS VP/GM CURT PETERSON, former GEFFEN’s KERI SUTCLIFFE, former WSTW/WILMINGTON PD JOHN WILSON, WWVR/TERRE HAUTE PD ED ZEPPELIN, retired morning man CHARLES LAQUIDARA, former WMGK/PHILADELPHIA's ROB CALVERT, KJYO-KXXY/OKLAHOMA CITY PD JJ RYAN, KKBQ/HOUSTON's KEVIN KLINE, NUVOODOO MEDIA SERVICES VP/Operations LISA COBERT, WAWZ/NEW YORK/METRO NEW JERSEY APD DAVID A. DEIN, former WIVK/KNOXVILLE’s JUSTIN SCHEMAN, KIZN/BOISE APD/MD ALANA LYNN, and to WGCI/CHICAGO Promotions Dir. MATTHEW HARRIS.

Celebrating THANKSGIVING DAY Birthdays (11/25), JACOBS MEDIA’s BILL JACOBS, iHEARTMEDIA/CHICAGO VP/Sales JERRY SCHNACKE, voiceover specialist ISSA LOPEZ, KGGI/RIVERSIDE PD/MD JASON (KID JAY) WAGERS, INTERSOPE’s PAM BUCCI, WKRS-A/CHICAGO’s RUSTY SILBER, WEAE-A/PITTSBURGH GM MIKE THOMPSON, WESTWOOD ONE's BONNIE BORDIN, WQQO/TOLEDO APD/MD RUSS RYDER, and WDZH/DETROIT’s CHADD THOMAS.

Doing the Leftover Turkey Birthday Boogie on FRIDAY (11/26), AUDACY/NEW YORK SVP/Market Mgr. CHRIS OLIVIERO, WFMS/INDIANAPOLIS News Dir. KEVIN FREEMAN, iHEARTMEDIA/BATON ROUGE Regional VP DICK LEWIS, industry vet MAGGIE BOULDING, METRO/ORLANDO’s RORY O’NEILL, WASH-A/WASHINGTON D.C. News Dir. VICTORIA RAY, RADIO ONE/BALTIMORE Chief Eng. JERRY DAVIS, KSCA/LOS ANGELES’ HAZ MONTANA, EARWHACKED RADIO IMAGING’s CJ WILSON, former KRBE/HOUSTON's JOHNNY BRAVO, WBLI/LONG ISLAND’s COOPER LAWRENCE, WNSH/NEW YORK APD MIKE ALLAN, KXQQ/LAS VEGAS’ NATALIA HERNANDEZ, and FUGA’s MINAL PATEL.

Celebrating Birthdays on SATURDAY (11/27), AUDACY/LAS VEGAS OM and KLUC-KXQQ PD JB KING, iHEARTMEDIA/INDIANAPOLIS Market Pres. BRETT BESHORE, WWKX/PROVIDENCE's BEKAH BERGER, former WKSF/ASHVILLE, NC’s SHARON GREEN, KCBS/LOS ANGELES Prod. Dir. RICHARD HUDSON, WKCY/HARRISONBURG’s BOB LONG, AMPLIFY MUSIC-NASHVILLE's DARLENE STARR, PROVIDENT’s CHERYL MOORE, RADIOBAKERS' MITCH BAKER, and KILT/HOUSTON APD MONICA “MO” LUNSFORD.

Happy Birthday wishes on SUNDAY (11/28) to former INGROOVES VP/Marketing & Promotion MICHAEL PLEN, WESTWOOD ONE Pres./Programming KIRK STIRLAND, LAREL MEDIA’s JEFF DINETZ, former COX MEDIA/JACKSONVILLE OM TODD SHANNON, WKHX/ATLANTA’s JJ KINCAID, WKSC/CHICAGO's BROTHA FRED, KNBB/MONROE, LA OM MICKEY ALEXANDER, KATW/SPOKANE Pres. MARK BOLLAND, former WNDD/GAINESVILLE, FL PD KEVIN DAVIS, industry vet GEORGE SILVA, CUMULUS/CHICAGO’s JAMES VANOSDOL, WDAF-KZPT/KANSAS CITY OM/PD MIKE KENNEDY, TOWNSQUARE MEDIA/MINNESOTA Regional OM JB WILDE, WHZT/GREENVILLE, SC’s DEX MITCHELL, and to WQMP/ORLANDO APD/MD MELISSA ‘MEL’ SORRENTINO.

Celebrating Birthdays on MONDAY (11/29), UNITED STATIONS RADIO NETWORK Exec. VP/Programming ANDY DENEMARK, former WMAG/GREENSBORO PD JEFF CUSHMAN, KALZ & KCBL-A/FRESNO PD CHRIS SQUIRES, former WKLH/MILWAUKEE's MARILYNN MEE, RADIO STRATEGIES’ BENJI KURTZ, SIRIUSXM's JOHN MARKS, WRFY/READING’s SCOTT ST. JOHN, WNEW/NEW YORK’s EMILY WEST, ROSLIN RADIO SALES VP/Sales MARVIN ROSLIN, former WMAD/MADISON APD MATT GAPSKE, WSRV/ATLANTA’s KAELY KIEDY, ADVANTAGE MUSIC RESEARCH’s DEENA HOLLANDER, KCCY/COLORADO SPRINGS PD SHAWN PATRICK, and WAMJ/ATLANTA’s RYAN CAMERON.

