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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio November '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
November 30, 2021 at 5:11 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM NOVEMBER '21 results arrive TODAY for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FORT WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK, NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY, 12/2, NOVEMBER '21 PPM Ratings for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT, MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TACOMA, ST. LOUIS, TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, AND WASHINGTON, DC.