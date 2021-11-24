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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio November '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
December 1, 2021 at 3:49 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM NOVEMBER '21 results arrive TODAY for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT, MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TACOMA, ST. LOUIS, TAMPA-ST. PETERSBURG-CLEARWATER, AND WASHINGTON, DC. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAY, 12/3, NOVEMBER '21 PPM Ratings for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, AND SAN ANTONIO.