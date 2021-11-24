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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio November '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
December 2, 2021 at 3:07 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM NOVEMBER '21 results arrive TODAY for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, AND SAN ANTONIO. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY 12/6, NOVEMBER '21 PPM RATINGS for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, AND WEST PALM BEACH-BOCA RATON.