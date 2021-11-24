-
Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio November '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
December 3, 2021 at 3:32 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
NIELSEN AUDIO PPM NOVEMBER '21 results arrive TODAY for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, AND WEST PALM BEACH-BOCA RATON. Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY 12/9, NOVEMBER '21 RATINGS for BATON ROUGE, LOUIVILLE, NEW ORLEANS, OKLAHOMA CITY, and PUERTO RICO.