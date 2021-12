Tiffany Haddish Is 42 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (12/3) to BEASLEY MEDIA Chief Content Officer JUSTIN CHASE, WABC-A/NEW YORK News Dir. NOAM LADEN, former KRWM/SEATTLE’s ALLAN FEE, AUDACY/MEMPHIS VP/Market Mgr. DAN BARRON, KLOS-KABC-A/LOS ANGELES GSM MARY BAXTER, KPSI-KKUU/PALM SPRINGS PD BRADLEY RYAN, production guru CHRIS DANIELS, SIRIUSXM’s WAYNE JOBSON, WBHK/BIRMINGHAM PD DARRYL JOHNSON, WESTWOOD ONE’s RIC SANTOS, GENUINE ENTERTAINMENT's ALEX FLORA, WIRK/WEST PALM BEACH’s JERRY PELLETIER, RENT-A-LABEL Pres. BARRY LYONS, RADIO AMERICA NETWORK OM RICH MCFADDEN, IGUANA KITCHEN's JOHN PELLEGRINI, 52BLEND’s FRANK HIGGENBOTHAM, WAY MEDIA VP/Brand And Content RON HARRELL, former KEX-A/PORTLAND PD CORT WEBBER, WNEW/NEW YORK’s SHANNON HOLLY, KKWF/SEATTLE’S MATT MCALLISTER, WKYS/WASHINGTON D.C. PD MIKE SWIFT, and to BIG MACHINE LABEL GROUP’s MARIE WAPELHORST.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/4), WJMR/MILWAUKEE’s EARL STOKES, KASH/ANCHORAGE's ROXI LENNOX, TOWNSQUARE/LANSING CONTENT Dir. And WJIM-WFMK/LANSING Brand Mgr. MCCONNELL ADAMS, KZZO/SACRAMENTO's DOUG LAZY, BIGHELIUM ENTERTAINMENT’s MARC RATNER, WFLF-A/ORLANDO PD TOM BENSON, METRO/SEATTLE’s ERIC HEINTZ, WJTC-WPMI/MOBILE GM SHARON MOLONEY, WVFJ/ATLANTA Prod. Dir. MICHAEL STUART, WDRQ/DETROIT’s BILL “BROADWAY” BERT, and former KATC/COLORADO SPRINGS PD MIKE DYLAN.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/5), LOPSIDED WORLD OF L's JONATHAN L, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's RICK BISCEGLIA, KSPN-A/LOS ANGELES Station Mgr. BOB KOONTZ, consultant DAVE BECKMAN, KCAQ/OXNARD-VENTURA PD/MD DANIEL “MAMBO” HERREJON, WWKA/ORLANDO MD ASHLEY STEGBAUER, BICOASTAL MEDIA/THE DALLES, OR Reg. VP GARY GROSSMAN, WTOP-A/WASHINGTON D.C.’s DEAN LANE, WPXY/ROCHESTER’s SCOTT SPEZZANO, iHEARTMEDIA/ROCHESTER Dir./Marketing and Online Content MATT BASILE, PROMOSQUAD HITPREDICTOR's DOUG FORD, NNI EVP/GM SONJA NORWOOD, GLOBAL MEDIA RESEARCH & CONSULTING PARNTERS' TIM SCHIAVELLI, former WLVYI/ELMIRA, NY's BRYAN THOMPSON, former RADIOEXPRESS.COM’s MARK 'THE SHARK' BROWER, KRMG/TULSA Dir./Branding & Programming LEVI MAY, former WRXK-WJPT/FT. MYERS PD JOHN LARSON, WCNR/CHARLOTTESVILLE PD KENDALL STEWART.

Happy Birthday wishes on MONDAY (12/6) to DEF JAM EVP & Head Of Promotion NOAH SHEER, WASH/WASHINGTON D.C.’s TOBY KNAPP, former RCA RECORDS SVP/Promotion/Adult Music WENDY GOODMAN, iHEARTMEDIA National Programming Group COO BRAD HARDIN, AUDACY/VIRGINIA SVP/Market Mgr. BENNETT ZIER, WDBY/DANBURY, CT PD TERRY SIMMONS, KALC/DENVER's JAMIE WHITE, KNML/ALBUQUERQUE's MICHAEL CARLYLE, voiceover guy JOHN GUIDRY, WRKZ/COLUMBUS APD/MD RONNI HUNTER, KOSO/MODESTO’s CHRISTINA MARTINEZ, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Region SVPP TONY MATTEO, KOMO/SEATTLE's BILL RICE, ROCKY COMFORT RECORDS' RICK ROCKHILL, SURFNOISE Pres. BILLY SURF, veteran air personality RENEE TAYLOR, and to former KIOI/SAN FRANCISCO MD DARREN McPEAKE.

