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Happy Birthday
December 7, 2021 at 3:53 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (12/8) to AUDACY/BOSTON SVP/Market Mgr. MIKE THOMAS, AUDACY/DETROIT SVP/Market Mgr. DEBBIE KENYON, former ALL ACCESS Christian Editor MARK GILES, SIRIUSXM MAXIM RADIO PD ROB CROSS, talk host AL SPRY, MIDWEST COMMUNICATIONS/TERRE HAUTE OM STEVE CANNON, former SUMMITMEDIA/LOUISVILLE OM SHANE COLLINS, KKCW/PORTLAND’s KRISTINA KAGE, THE CONCLAVE Exec. Dir. Emeritus TOM KAY, WKHY/LAFAYETTE, IN PD JEFF STRANGE, promotion vet HAPPY CLOUTIER, WQYK/TAMPA MD LAUNA PHILLIPS, WWKL/HARRISBURG APD/MD VENETIA, KUZZ-KRJK/BAKERSFIELD PD BRENT MICHAELS, RISER HOUSE ENTERTAINMENT’s MARK MCKAY, and to ALPHA MEDIA/CHICAGO’s BROOKE HUNTER.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (12/9), retired MEDIABASE Dir./Label Sales & Marketing JEFF GELB, WWCD/COLUMBUS, OH Owner/Pres. RANDY MALLOY, BIG BOY'S NEIGHBORHOOD Exec. Producer JASON RYAN, former ENTERCOM/KANSAS CITY VP and Co-Market Mgr. DAVID ALPERT, iHEARTMEDIA/CHICAGO SVPP and WKSC PD JAMES HOWARD, WKRZ/WILKES-BARRE/SCRANTON'S MANIC MARC, NATIONAL PRODUCTIONS' JEFF BORDNER, PANDORA’s JEFF Z., OCEANIC TRADEWINDS Pres.CEO GARY BERNSTEIN, WHTA/ATLANTA PD PD DEVIN STEEL, KCHZ-KJCK/KANSAS CITY PD MIKE “JAGGER” THOMAS, NEW NORTHWEST/YAKIMA VP/Market Mgr. REGGIE JORDAN, former KLAA-A/LOS ANGELES PD BOB AGNEW, BRC PRODUCTIONS GM BOB BURNHAM, WAXQ/NEW YORK's JIM KERR, KHOW-KKZN-A/DENVER PD DAN MANDIS, SALEM/GREENVILLE, SC OM KENNY WOODS, WMJM/LOUISVILLE PD TIM GERARD, former WSNY/COLUMBUS' SHAWN IRELAND, WWPW/ATLANTA’s RACHEL JONES, former KSAS/BOISE’s CHRIS “LUCKY THE DJ” STEWART, WOCQ/OCEAN CITY-SALISBURY, MD PD ROB JOHNSON, WKMX/DOTHAN, AL PD JASON TYLER, WPOC/BALTIMORE’s FRANCESCA PRESTI, former WSSR/CHICAGO PD SCOTT CHILDERS, and WQNU/LOUISVILLE APD MATT COOPER.