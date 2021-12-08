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Happy Birthday
December 8, 2021 at 3:37 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (12/9) to retired MEDIABASE Dir./Label Sales & Marketing JEFF GELB, WWCD/COLUMBUS, OH Owner/Pres. RANDY MALLOY, BIG BOY'S NEIGHBORHOOD Exec. Producer JASON RYAN, former ENTERCOM/KANSAS CITY VP and Co-Market Mgr. DAVID ALPERT, iHEARTMEDIA/CHICAGO SVPP and WKSC PD JAMES HOWARD, WKRZ/WILKES-BARRE/SCRANTON'S MANIC MARC, NATIONAL PRODUCTIONS' JEFF BORDNER, PANDORA’s JEFF Z., OCEANIC TRADEWINDS Pres. CEO GARY BERNSTEIN, WHTA/ATLANTA PD PD DEVIN STEEL, KCHZ-KJCK/KANSAS CITY PD MIKE “JAGGER” THOMAS, NEW NORTHWEST/YAKIMA VP/Market Mgr. REGGIE JORDAN, former KLAA-A/LOS ANGELES PD BOB AGNEW, BRC PRODUCTIONS GM BOB BURNHAM, WAXQ/NEW YORK's JIM KERR, KHOW-KKZN-A/DENVER PD DAN MANDIS, SALEM/GREENVILLE, SC OM KENNY WOODS, WMJM/LOUISVILLE PD TIM GERARD, former WSNY/COLUMBUS' SHAWN IRELAND, WWPW/ATLANTA’s RACHEL JONES, former KSAS/BOISE’s CHRIS “LUCKY THE DJ” STEWART, WOCQ/OCEAN CITY-SALISBURY, MD PD ROB JOHNSON, WKMX/DOTHAN, AL PD JASON TYLER, WPOC/BALTIMORE’s FRANCESCA PRESTI, former WSSR/CHICAGO PD SCOTT CHILDERS, and to WQNU/LOUISVILLE APD MATT COOPER.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (12/10), iHEARTMEDIA/DALLAS Region Pres. KELLY KIBLER, iHEARTMEDIA/TAMPA-SARASOTA SVPP TOMMY CHUCK, AUDACY/VIRGINIA VP/Programming & Operations DON LONDON, WESTWOOD ONE VP/Affiliate Sales ERIC SUNDSTROM, JT AUSTIN PRODUCTIONS’ JT AUSTIN, C3 MANAGEMENT's DAVID BARBIS, former WFAN-A/NEW YORK Brand Mgr. and AUDACY/SPORTS Format Captain MARK CHERNOFF, CAPITOL NASHVILLE’s ANNIE SANDOR, WPLA/JACKSONVILLE PD CHAD CHUMLEY, METRO/LOIUSVILLE Dir./Ops BOBBY ELLIS, KANE ENTERTAINMENT Pres. KAREN KANE, MAX MEDIA/DENVER OM ADRIAN “AD” SCOTT, WKJY/NASSAU-SUFFOLK's HOLLY LEVIS, TOTAL TRAFFIC/ATLANTA's ART MEHRING, OUTBACK CONCERTS’ DARCY MILLER, SABO MEDIA’s HARRY VALENTINE, former WHTP/PORTLAND, ME Promotions Dir. SAMANTHA SYLVIA, former WNOW/INDIANAPOLIS’ JOE PIESZ, ULTIMATE CLASSIC ROCK host JOE BENSON, SHOW DOG NASHVILLE’s RON BRADLEY, former WQFM/WILKES BARRE-SCRANTON PD TOM FERGUSON, and former KBZT/SAN DIEGO’s DANA DIDONATO.