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Happy Birthday
December 16, 2021 at 11:54 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (12/17) to WARNER MUSIC GROUP Dir./Playlist Programming & Curation MICHAEL STEELE, BLUELIGHT COMMUNICATIONS Dir./Programming MICKEY JOHNSON, KBCY/ABILENE APD JB CLOUD, former KCIX/BOISE's KATE MCGWIRE, WOSH/APPPLETON-OSHKOSH PD KEVIN O'CONNOR, KURT STEFFEK PROMOTIONS’ KURT STEFFEK, former SUMMITMEDIA/OMAHA OM MARK TODD, 2K SOUNDS' STEPHANIE KATES, WBZ/BOSTON's DAN PIERCE, WEND/CHARLOTTE's CHRIS WILCOX, KIOI/SAN FRANCISCO Prod. Dir. MARK VAN GELDER, VALORY MUSIC’s BROOKE NIXON, WHTP/PORTLAND, ME APD HAYLEY SMITH-ROSE, and to KIDinaKORNER’s DYLAN NEWMAN.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (12/18), TEESON MEDIA SERVICES President/GM JIM TEESON, WPOI/TAMPA and WPYO/ORLANDO Dir./Branding WILL CALDER, RADIO PROMO’s MICHAEL LIEBERMAN, KNIX/PHOENIX MD LOIS LEWIS, WKXW/TRENTON's RAY ROSSI, WLTI/SYRACUSE PD DAVE ALLEN, MARK RIZZO PROMOTIONS' MARK RIZZO, voiceover guy DAVE DIAMOND, KGOR/OMAHA PD DREW BENTLEY, CRG MEDIA's JOHN CLARK, WSOY/DECATUR, IL PD JEFF DALY, KAZR/DES MOINES PD SEAN ELLIOTT, KHOP/MODESTO PD ANGIE GOOD, VOICEOVERSUNLIMITED's COREY MACRI, WFBC/GREENVILLE's TOM STEELE, former WNND/CHICAGO News Dir. SUSAN WIENCEK, KXTC/BROWNWOOD PD DOC PHILLIPS, WSRR/MEMPHIS' WENDI HAYS, WDZH/DETROIT’s JAG, WWCD/COLUMBUS MD TOM BUTLER, former KFGE/LINCOLN, NE MD HARPER DAVIS, iHEARTMEDIA/QUAD CITIES, IA Market Pres. JEANNE SMITH, WFLC/MIAMI’s DIA RYAN, and WFXE/COLUMBUS, GA’s SHORTY MACK.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (12/19), GOLDSMITH MEDIA GROUP and VIDARE CREATIVE's PAUL GOLDSMITH, TINO COCHINO RADIO Dir./Affiliate Relations MIKEY FUENTES, OPEN HOUSE PARTY Mgr./Industry Relations and WNFN/NASHVILLE Brand Mgr. JOE BREEZY, WMGS/WILKES-BARRE PD STAN PHILLIPS, STONER CREEK PRODUCTIONS’ KYLE CANTRELL, KMON/GREAT FALLS, MT PD SCOTT HERSHEY, air personality FAY CARMONA, KGOR/OMAHA’s LUCY CHAPMAN, KKGO/LOS ANGELES’ CHRISTINE MARTINDALE, BANDSINTOWN’s KRISTIN YASUDA, BIG LOUD’s PATCH CULBERTSON, former COLD RIVER RECORDS’ TAYLOR ESCHBACH, WHKO/DAYTON PD/MD NANCY WILSON, and WNRQ/NASHVILLE’s JILLY.
Happy Birthday wishes on MONDAY (12/20) to ALPHA MEDIA VP/Programming RONNIE STANTON, VALORY MUSIC Pres. GEORGE BRINER, RADIOCRAFTS JOHN GARABEDIAN, AUDACY/SPANISH Format Captain and KMVK/DALLAS PD J.D. GONZALEZ, WMUS/MUSKEGON, MI’s MARK DIXON, BMG’s NICK ATTAWAY, KYBG/LAFAYETTE, LA's CHRIS LOGAN, CUMULUS/TOLEDO OM BILL MICHAELS, former KZSN/WICHITA’s RICK REGAN, former KGON/PORTLAND's KEEVIN WAGNER, WBWN/BLOOMINGTON, IL’s RON WEST, former KXSN/SAN DIEGO’s DAVE MASON, WWCT/PEORIA PD NOAH SHERWOOD, WARNER MUSIC NASHVILLE’s JENNA JOHNSON, KALZ-KRZR-A/FRESNO PD GREG NEFT, and to WEXP-WCVT/BURLINGTON, VT PD ZEB NORRIS.