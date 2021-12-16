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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio December '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
December 28, 2021 at 12:22 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO PPM DECEMBER '21 results arrive TODAY, 12/29, for BALTIMORE, BOSTON, DENVER-BOULDER, DETROIT, MIAMI-FT. LAUDERDALE-HOLLYWOOD, MINNEAPOLIS-ST. PAUL, PHOENIX, SAN DIEGO, SEATTLE-TAC Find the ratings for the subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY 12/30: PPM DECEMBER '21 Ratings for AUSTIN, CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, KANSAS CITY, LAS VEGAS, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, SAN ANTONIO, AND WEST PALM BEACH-BOCA RATON.