ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (12/30) to WARNER RECORDS SVP/Rhythm BRANNON SCALES, REPUBLIC VP/Top 40 BRETT DUMLER, former WMGK/PHILADELPHIA PD CHARLEY LAKE, COLUMBIA SVP/Publicity KIMBERLY HARRIS, WMXJ/MIAMI's KENNY WALKER, XHTO/EL PASO PD FRANCISCO AGUIRRE, former KATY/RIVERSIDE APDMD JEFF BARNES, WISE-WYSE/ASHVILLE, NC PD CRAIG DEBOLT, VECTOR MANAGEMENT’s DARREN HAGEN, WCKT/FORT MYERS APD/MD DAVE LOGAN, former LABELESS RECORDS’ MARITA O'DONNELL, KWAV/MONTEREY’s MARK “MG” GARCIA, KXGM/WATERLOO, IA APD GATOR GAYNOR, CUMULUS/FLINT and SAGINAW RVP CHRIS MONK, KRWQ/MEDFORD, OR PD LARRY NEAL, KRIS ERIK STEVENS ENTERPRISES’ ERIK STEVENS, and to BMLG RECORDS’ ANDI BROOKS.

Celebrating Birthdays on FRIDAY, NEW YEAR’S EVE (12/31), KROQ/LOS ANGELES Brand Manager/MD MILES ANZALDO, ATLANTIC EVP Pop Promotion JON LEWIS, WKXW/TRENTON Market President/Chief Revenue Officer BRIAN LANG, KSTP/MINNEAPOLIS MD JILL ROEN, former BMG EVP/Recorded Music TOM “GROVER” BIERY, former WRVR/MEMPHIS’ MIKE MONTANA, THE ORCHARD VP/Pop Promotion JEN LISS, KFRU/COLUMBIA, MO PD BRIAN WILSON, WRIG/WAUSAU, WI PD KEN CLARK, WGST/ATLANTA’s JENNIFER PERRY, KZHT/SALT LAKE CITY APD AJ CARSON, RUBBER CITY RADIO/AKRON OM CHUCK COLLINS, WRSW/WARSAW, IN’s DAN DAGGETT, SPANISH PARTNERS’ Pres. JOSHUA ESCANDON, KYLD/SAN FRANCISCO’s JON MANUEL, WEAT/WEST PALM BEACH’s RICK SHOCKLEY, WXXX/BURLINGTON, VT PD KWAME DANKWA, WYJB/ALBANY’s KRISTINA CARLYLE, BBR MUSIC GROUP’s LYNETTE GARBONZOLA, AUDACY’s STEPHEN MOODIE, and CURB’s MADDI BAYER.

